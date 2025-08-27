已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市城銷處長林昱志表示，邱臣遠將於8月30日率領市府訪團前往澳洲，展開為期5天的市政考察。圖／新竹市政府提供
為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹市代理市長邱臣遠也宣布將於8月30率團出訪澳洲，深入了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗。

邱臣遠指出，過去兩年多來，新竹市已與全球18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣等七大領域，成果斐然。

為強化國際合作模式並落實城市間的交流互動，新竹市已與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓等6國簽署23份合作備忘錄，涵蓋城市交流、產業發展、科技創新、教育體育、文化推廣、觀光行銷及人才培育等領域，為城市建立長期夥伴關係與穩健合作機制。

新竹市行政處表示，市府透過借鏡國際經驗，作為市政決策參考，並在交流過程中獲得寶貴回饋。邱臣遠因過去曾是越南台商，於國際產業市場資源豐沛，積極深化與全球台商的連結，多次受邀出席「世界台灣商會聯合總會」相關活動，向全球4萬家台商介紹新竹市優質投資環境。

此外，市府也與韓國電子通信研究院(ETRI)、日本筑波研究支援中心(TCI)及大阪產業局等頂尖機構建立合作關係，透過跨海論壇及新創工作坊等方式，協助在地企業拓展國際市場。合作協議方面也與多國城市簽署合作備忘錄，包括與韓國京畿道利川教育支援廳簽署教育交流協定、與美國亞利桑那州商務局簽署產業合作意向書、與日本大分縣日出町及熊本縣八代市簽署合作交流備忘錄等。

新竹市城銷處表示，邱臣遠將於8月30日率領市府訪團前往澳洲，展開為期5天的市政考察。此次出訪將聚焦「友善城市」、「多元交流」、「科技城市」、「綠色永續」及「新創醫療」五大核心議題，同時市府團隊將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，深化雙邊城市外交關係。

城銷處強調，有關市政考察經費，均依新竹市議會審查通過之預算執行，所有支出皆依法編列且程序完備。市政考察不僅是城市外交的重要一環，更是提升國際影響力、累積發展能量的關鍵投資，盼能獲得議會支持，讓新竹市持續躍上國際舞台。

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU簽署三大面向均取得亮眼成績。圖／新竹市政府提供
新竹市行政處長許智堡表示，市府透過借鏡國際經驗，作為市政決策參考，並在交流過程中獲得寶貴回饋。圖／新竹市政府提供
邱臣遠指出，過去兩年多來，新竹市已與全球18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣等七大領域，成果斐然。圖／新竹市政府提供
