2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看
距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷年新高，引發話題；桃園市觀光旅遊局長陳靜芳今證實此事，強調會全力以赴辦好活動，也會結合旅宿業者推優惠，帶動地方觀光產業。
桃園市觀旅局往年編列跨年晚會預算約950萬元，與北高2地經費相去甚遠，但加上市府各局處出資協辦與民間單位贊助，去年總經費1990萬元，仍把活動辦得有聲有色；觀旅局表示，為了化繁為簡，避免以往經費不斷後擴情況，今年標案已結合各局處協辦經費，一次編足，不再後擴。
據了解，桃市府評估跨年晚會地點有許多口袋名單，除了桃園棒球場與亞矽創基地，還有桃園藝文園區、機捷A21周邊腹地與中壢體育園區等，但考量體育園區內基礎建設未完整，晚會高峰人潮上看4、5萬名，交通疏散至關重要，棒球場周邊有機捷A19站，過去也辦過大型跨年演唱會，所以擇定此處，而樂天球團也已保留檔期給市府。
局長陳靜芳證實，今年晚會以雙主場方式呈現，跨年演唱會將辦在棒球場內，約能容納2萬5千名觀眾，市府也將在鄰近的亞矽創基地架設大螢幕，供無法進場或只想參與倒數的民眾共襄盛舉，今年的活動一樣會有煙火秀，會規畫在2主場都看得到的地方。
