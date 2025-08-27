快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，升級保護行人安全。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，升級保護行人安全。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大角偶、縮短行人穿越線距離，預計後年春節前完工，保護行人再升級，

苗栗市公所今天上午在苗栗縣議會舉行第2次市政顧問會議，52人出席，苗栗市長余文忠主持意見交流，氣氛相當熱絡，副縣長邱俐俐到場致意，並分享有感服務的經驗，民眾的請託案記在心中，開會或有進度回報，會比公文來往更有溫度。

市公所簡報近期施政成果與未來規劃，包括交通改善、老舊社區再生、青年就業、長照服務與智慧城市等政策，其中，公所最近甫獲得國土署核定永續提升人行安全計畫，中央補助4312萬元，公所配合588萬元，優化中山、中正路32處路口。

市公所指出，北苗地區中山路及中正路周邊涵蓋機關、學校、商業區、住宅區等，道路交通屬中高流量，各路口無安全停等空間，及既有人行道破損隆起不平，未完全符合無障礙規範。

中山、中正路一帶騎樓已整平，計畫並未新設人行道，而是擴大32處路口導角、縮短行穿線距離、翻新人行道，及號誌、路燈共桿，要求管線下地，進一步保護行人，並改善天際線，施工前還會辦理地方說明會，預計明年初工程招標，後年春節前完工。

苗栗市公所今天上午在苗栗縣議會舉行第2次市政顧問會議，52人出席，氣氛相當熱絡。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天上午在苗栗縣議會舉行第2次市政顧問會議，52人出席，氣氛相當熱絡。記者范榮達／攝影

人行道 中正路 苗栗市

延伸閱讀

扯！清水通學步道竟有4個完工日 議員批連上學安全工程都能拖

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

苗栗市區最貴「墓」地活化 萬善祠及范苟祠骨灰（骸）10月2日遷移安置

環團籲應以汙染土地等開發新科學園區 苗栗副縣長回應了

相關新聞

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹...

全國失智症年底38.6萬 桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；...

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷...

能歌能舞、能說能演！苗栗首度組客家青年訪問團赴大馬交流 成果豐碩

苗栗縣政府今年首度籌組「客家青少年國際事務訪問團」，於8月11日至15日赴馬來西亞檳城展開文化交流，獲當地客家社團及媒體...

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大...

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

新竹市政府制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，但時代力量黨團批無納管八大行業、無稽查制度且罰則太軟；但民進黨團認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。