保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大角偶、縮短行人穿越線距離，預計後年春節前完工，保護行人再升級，

苗栗市公所今天上午在苗栗縣議會舉行第2次市政顧問會議，52人出席，苗栗市長余文忠主持意見交流，氣氛相當熱絡，副縣長邱俐俐到場致意，並分享有感服務的經驗，民眾的請託案記在心中，開會或有進度回報，會比公文來往更有溫度。

市公所簡報近期施政成果與未來規劃，包括交通改善、老舊社區再生、青年就業、長照服務與智慧城市等政策，其中，公所最近甫獲得國土署核定永續提升人行安全計畫，中央補助4312萬元，公所配合588萬元，優化中山、中正路32處路口。

市公所指出，北苗地區中山路及中正路周邊涵蓋機關、學校、商業區、住宅區等，道路交通屬中高流量，各路口無安全停等空間，及既有人行道破損隆起不平，未完全符合無障礙規範。

中山、中正路一帶騎樓已整平，計畫並未新設人行道，而是擴大32處路口導角、縮短行穿線距離、翻新人行道，及號誌、路燈共桿，要求管線下地，進一步保護行人，並改善天際線，施工前還會辦理地方說明會，預計明年初工程招標，後年春節前完工。 苗栗市公所今天上午在苗栗縣議會舉行第2次市政顧問會議，52人出席，氣氛相當熱絡。記者范榮達／攝影

