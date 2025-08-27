快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員蔡惠婷指出，新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例沒有納入與稽查有關的條文，認為市府也要制定稽查制度。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蔡惠婷指出，新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例沒有納入與稽查有關的條文，認為市府也要制定稽查制度。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，但時代力量黨團批無納管八大行業、無稽查制度且罰則太軟；但民進黨團認為，立法目的不在打擊娛樂或特定產業，是為防堵休閒場館進駐社區與學校。市府回應，八大行業已全面停設，既有的也都有列管稽查。

時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，議員林彥甫主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業，包含雙北、桃園、台中等縣市，都有將八大事業納入管理。

議員蔡惠婷指出，該條例也沒有納入與稽查有關的條文，台北市明定1年至少要稽查2次；桃園市寫到應由哪些機關稽查；高雄市寫到業者不可以用任何方式拒絕稽查，且上述縣市均在法條中寫到可直接開罰拒絕稽查的業者，認為市府也要制定業者阻礙稽查就開罰、停業，不停業就斷水斷電。

議員廖子齊也指出，草案罰則太軟，僅停留在罰款層級，對違法業者缺乏嚇阻力，時代力量設計出更嚴謹的強制機制，若涉及賭博、妨害風化、毒品案件經起訴，即可勒令停業。

民進黨團則持不同看法，因應近年麻將館、德州撲克等休閒場館逐漸進入住宅區、鄰近校園地帶，造成治安與社區秩序亂象，民進黨團主動提案訂定該條例，該自治條例均聚焦於規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計，且立法目的是為防堵休閒場館業無序擴張，避免引發青少年沉迷風險與鄰里治安問題。

新竹市產發處回應，針對八大行業早已全面停止新設立商業登記及所在地變更案件核准，目前列管業者共74家，今年截至目前已完成126家（次）稽查，均持續列管追蹤。

產發處說明，有關「休閒活動場館業」並非法定特許行業，但部分業者卻以此名義登記，實際經營麻將館等營業行為，市府亦已將警方掌握的相關可疑場所納入聯合稽查對象，截至目前已完成逾70家次查核，並全數完成現有掌握場所的稽查，列管業者共計26家。

產發處強調，後續將持續推動聯合稽查，今年7月起也施行「新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點」，透過強化商業登記申請審核機制，納入聯合稽查規範，市府亦參考其他縣市自治條例的實務經驗，並因應快速變化的新興行業型態，訂定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，日前已送市議會審議。

新竹市議員廖子齊指出，新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案罰則太軟，僅停留在罰款層級，對違法業者缺乏嚇阻力。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員廖子齊指出，新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案罰則太軟，僅停留在罰款層級，對違法業者缺乏嚇阻力。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員林彥甫主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員林彥甫主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，主張八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，主張八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管。記者黃羿馨／攝影

新竹 時代力量 八大行業

延伸閱讀

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

七夕八大禁忌曝！別吃牛排、別打小孩、床上別擺娃娃「觸犯很恐怖」

新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

男疑持槍場面緊張 警冷靜應變…竹市警專生：難忘實習經驗

相關新聞

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹...

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；...

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷...

能歌能舞、能說能演！苗栗首度組客家青年訪問團赴大馬交流 成果豐碩

苗栗縣政府今年首度籌組「客家青少年國際事務訪問團」，於8月11日至15日赴馬來西亞檳城展開文化交流，獲當地客家社團及媒體...

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大...

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

新竹市政府制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，但時代力量黨團批無納管八大行業、無稽查制度且罰則太軟；但民進黨團認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。