竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

新竹市政府制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，但時代力量黨團批無納管八大行業、無稽查制度且罰則太軟；但民進黨團認為，立法目的不在打擊娛樂或特定產業，是為防堵休閒場館進駐社區與學校。市府回應，八大行業已全面停設，既有的也都有列管稽查。

時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，議員林彥甫主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業，包含雙北、桃園、台中等縣市，都有將八大事業納入管理。

議員蔡惠婷指出，該條例也沒有納入與稽查有關的條文，台北市明定1年至少要稽查2次；桃園市寫到應由哪些機關稽查；高雄市寫到業者不可以用任何方式拒絕稽查，且上述縣市均在法條中寫到可直接開罰拒絕稽查的業者，認為市府也要制定業者阻礙稽查就開罰、停業，不停業就斷水斷電。

議員廖子齊也指出，草案罰則太軟，僅停留在罰款層級，對違法業者缺乏嚇阻力，時代力量設計出更嚴謹的強制機制，若涉及賭博、妨害風化、毒品案件經起訴，即可勒令停業。

民進黨團則持不同看法，因應近年麻將館、德州撲克等休閒場館逐漸進入住宅區、鄰近校園地帶，造成治安與社區秩序亂象，民進黨團主動提案訂定該條例，該自治條例均聚焦於規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計，且立法目的是為防堵休閒場館業無序擴張，避免引發青少年沉迷風險與鄰里治安問題。

新竹市產發處回應，針對八大行業早已全面停止新設立商業登記及所在地變更案件核准，目前列管業者共74家，今年截至目前已完成126家（次）稽查，均持續列管追蹤。

產發處說明，有關「休閒活動場館業」並非法定特許行業，但部分業者卻以此名義登記，實際經營麻將館等營業行為，市府亦已將警方掌握的相關可疑場所納入聯合稽查對象，截至目前已完成逾70家次查核，並全數完成現有掌握場所的稽查，列管業者共計26家。

產發處強調，後續將持續推動聯合稽查，今年7月起也施行「新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點」，透過強化商業登記申請審核機制，納入聯合稽查規範，市府亦參考其他縣市自治條例的實務經驗，並因應快速變化的新興行業型態，訂定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，日前已送市議會審議。 新竹市議員廖子齊指出，新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案罰則太軟，僅停留在罰款層級，對違法業者缺乏嚇阻力。記者黃羿馨／攝影 新竹市議員林彥甫主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業。記者黃羿馨／攝影 時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，主張八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管。記者黃羿馨／攝影

商品推薦