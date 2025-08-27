寶山圖書館整建9456萬 全民借書助搬運、抽電視腳踏車等大獎
新竹縣寶山圖書館將於9月啟動裝修暨增擴建工程，總經費9456萬，預計11月開工，明年1年後完工，為鼓勵鄉親積極閱讀，並在搬遷前夕減輕館藏運送壓力，圖書館特別推出「閱讀累積，獎品隨行」，借書滿贈禮與抽大獎活動。
鄉長邱振瑋表示，圖書館是寶山鄉民的知識殿堂，承載著孩子們的夢想、年輕人的探索與長輩們的回憶。這次整修擴建，我們不只是升級一座建築，更是為每一位鄉親編織一個更豐富溫暖的未來。感謝大家的耐心與支持，讓我們攜手為寶山寫下更動人的文化篇章。
寶山鄉立圖書館啟動「文化發電機」裝修暨增擴建工程，總經費9456萬，其中客委會補助7943萬元、鄉公所自籌1512萬元。預計今年11月開工、明年11月完工。
為鼓勵鄉親積極閱讀，並在搬遷前夕減輕館藏運送壓力，圖書館特別推出借書滿贈禮與抽大獎活動，時間為114年9月2日至9月14日於寶山鄉立圖書館、11月18日至11月30日於臨時館（老人文康活動中心）舉行，民眾可透過借書換取精美禮品及參加抽獎，獎品總價值逾50萬元，包括腳踏車、電視機等，目標借出2萬4千冊以上。
寶山公所表示，借書抽大獎，借滿20本書可獲1張抽獎券，借40本得2張，以此類推，不限張數。抽獎將於12月舉行，有5台電視機、電子手錶、活力腳踏車20台等大獎， 借閱書籍需保留60日以上方具抽獎資格，若有破損、髒污或遺失，須依規修復或賠償，否則無法參加抽獎。
目前館藏逾5.5萬冊，館外流通約7千冊，館內4萬8千冊，本次活動目標借出2萬4千冊以上，使館藏數量減半，舒緩閉館期間的運送壓力。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言