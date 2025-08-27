寶山圖書館整建9456萬 全民借書助搬運、抽電視腳踏車等大獎

新竹縣寶山圖書館將於9月啟動裝修暨增擴建工程，總經費9456萬，預計11月開工，明年1年後完工，為鼓勵鄉親積極閱讀，並在搬遷前夕減輕館藏運送壓力，圖書館特別推出「閱讀累積，獎品隨行」，借書滿贈禮與抽大獎活動。

鄉長邱振瑋表示，圖書館是寶山鄉民的知識殿堂，承載著孩子們的夢想、年輕人的探索與長輩們的回憶。這次整修擴建，我們不只是升級一座建築，更是為每一位鄉親編織一個更豐富溫暖的未來。感謝大家的耐心與支持，讓我們攜手為寶山寫下更動人的文化篇章。

寶山鄉立圖書館啟動「文化發電機」裝修暨增擴建工程，總經費9456萬，其中客委會補助7943萬元、鄉公所自籌1512萬元。預計今年11月開工、明年11月完工。

為鼓勵鄉親積極閱讀，並在搬遷前夕減輕館藏運送壓力，圖書館特別推出借書滿贈禮與抽大獎活動，時間為114年9月2日至9月14日於寶山鄉立圖書館、11月18日至11月30日於臨時館（老人文康活動中心）舉行，民眾可透過借書換取精美禮品及參加抽獎，獎品總價值逾50萬元，包括腳踏車、電視機等，目標借出2萬4千冊以上。

寶山公所表示，借書抽大獎，借滿20本書可獲1張抽獎券，借40本得2張，以此類推，不限張數。抽獎將於12月舉行，有5台電視機、電子手錶、活力腳踏車20台等大獎， 借閱書籍需保留60日以上方具抽獎資格，若有破損、髒污或遺失，須依規修復或賠償，否則無法參加抽獎。

目前館藏逾5.5萬冊，館外流通約7千冊，館內4萬8千冊，本次活動目標借出2萬4千冊以上，使館藏數量減半，舒緩閉館期間的運送壓力。

