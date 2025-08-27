「樹與遊具共舞」竹北特色公園開箱 森林系遊戲場好吸睛
新竹縣竹北市新社樹網公園於今天正式啟用，為竹北市注入一座兼具自然美學與遊戲功能的特色公園。公園位於新社里，鄰近新社國小與多個住宅社區，園區設計以「樹與遊具共舞」為核心理念，並以低維護、高效益的原則，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般的遊戲場景。
隨著竹北市人口持續成長，居民對於優質公共空間的期待日益殷切，樹網公園前身為「兒十五公園」，是竹北市早期都市計畫中的一環。此次改造不僅延續原有空間機能，更導入地景融合設計，讓公園自然地形與遊具設施相互呼應。
園區設計以「樹與遊具共舞」為核心理念，並以低維護、高效益的原則，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般的遊戲場景。孩子們在樹網間穿梭攀爬，與樹共舞，感受自然遮蔭的涼爽與包覆，遊具本身也正是為親近自然而生，讓探索與休憩在綠意中交織。
竹北市長鄭朝方提到，公園基地面積615坪，投入1500萬打造出「以樹織網」的特色公園，孩子可以盡情地垂直向或水平向攀爬嬉戲，啟發肌耐力與協調性，也能作為吊床般的休憩空間。樹網亦搭配有溜滑梯，讓孩子在奔放與靜謐之間自由切換，充分放電、自在探索。這座森林系遊戲場是全台少數城市裡最具生態性的社區公園之一，再加上一旁是新社國小，成為學童日常生活的一部分。
鄭朝方提到，顧及到長者需求，公園內也設有體健設施。而整體設計採統一色系，搭配自由曲線的環狀步道與曲線造型的休憩椅，營造出簡約而富有質感的空間氛圍。通透視野設計讓家長安心陪伴孩童遊玩；淺碟式草皮不僅美觀，更具天然滯洪功能，展現環保與防災兼顧的巧思。夜間照明全面升級，提升安全性與使用便利性，讓公園在白天與夜晚都能成為市民的安心去處。
