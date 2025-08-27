快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聽新聞
0:00 / 0:00

粉紅復古夜點亮桃園 七夕情人節舞池、卡拉OK、人氣歌姬陪你嗨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供

本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。活動自下午3時開始至晚間9時，由「夜來夜浪漫」市集搶先開跑，可以逛逛特色胖卡餐車與文創市集，還能在「樹下戀愛漫畫租書店」與Bling Bling心動打卡牆，盡情感受滿滿七夕氛圍，或者不經意的遇見老派兜售員，販售著復古糖果，又能在老樹旁，用銅板價盲抽清涼復古飲品。

當晚5時30分開始，園區更會化身為星光下的戀愛舞台，想解鎖更多七夕限定活動，只要199元，便能進入到由DJ帶大家High 翻天的復古Disco舞池，與未知或現任的另一半合唱卡拉OK唱到飽。還有充滿驚喜、人人有獎的「心動瓶中信戀愛池」有機會抽中價值不斐的「麗多森林溫泉酒店蜜月套房住宿券（市值1萬5800元）」。最令人期待的壓軸亮點，則是新生代人氣歌姬 163braces 將於當晚現場獻唱，清亮嗓音與動人創作，將陪伴每對戀人、每群朋友唱出屬於愛情的節奏。

199元的好康不僅於此，喜愛心靈療癒的朋友，也能走進「天使塔羅亭」，在頌缽聲中沉澱心靈，抽取專屬天使祝福卡，獲得命定的浪漫啟示。再轉身走進園區內的小白宮，當天化身「粉鑽石製造所」，推出期間限定的酸甜滋味調酒，把戀愛的悸動封存於杯中。若想要2人同時參加、也有更划算的「雙人甜蜜套票」299元，即可暢遊園區、體驗所有的浪漫環節。

楊梅故事園區交通便利，距離台鐵楊梅站步行約15分鐘，亦可騎乘YouBike至「楊梅國中站」，或搭乘L608、251於「楊梅國小站」、L615於「楊梅站」下車即可輕鬆抵達；周邊另設有楊梅國中網球場收費停車場、楊梅國中前路邊停車場及楊梅區公所地下停車場，方便民眾前往。

本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供
本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供

戀愛 七夕 停車場

延伸閱讀

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

美關稅桃園汽車產業恐慘 張善政：對川普失望、將向AIT表達

龜山樣品屋火災無人傷亡 桃園都發局立即要求拆除維護公共安全

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

相關新聞

美關稅桃園汽車產業恐慘 張善政：對川普失望、將向AIT表達

台美關稅談判進度備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議前表示，桃園是全台汽車生產重鎮，如果進口汽車變成零關稅，相關產業將...

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

新竹市政府制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，但時代力量黨團批無納管八大行業、無稽查制度且罰則太軟；但民進黨團認為...

寶山圖書館整建9456萬 全民借書助搬運、抽電視腳踏車等大獎

新竹縣寶山圖書館將於9月啟動裝修暨增擴建工程，總經費9456萬，預計11月開工，明年1年後完工，為鼓勵鄉親積極閱讀，並在...

「樹與遊具共舞」竹北特色公園開箱 森林系遊戲場好吸睛

新竹縣竹北市新社樹網公園於今天正式啟用，為竹北市注入一座兼具自然美學與遊戲功能的特色公園。公園位於新社里，鄰近新社國小與...

粉紅復古夜點亮桃園 七夕情人節舞池、卡拉OK、人氣歌姬陪你嗨

本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉...

苗縣造橋鄉苗12線瓶頸路段拓寬 近日完工並通過實際車流測試

苗栗縣造橋鄉苗12線復興橋到苗15線路口路段，過去僅為單線雙向通車，因路幅窄，形成瓶頸路口，經爭取獲交通部補助1819萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。