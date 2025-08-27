粉紅復古夜點亮桃園 七夕情人節舞池、卡拉OK、人氣歌姬陪你嗨

本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。活動自下午3時開始至晚間9時，由「夜來夜浪漫」市集搶先開跑，可以逛逛特色胖卡餐車與文創市集，還能在「樹下戀愛漫畫租書店」與Bling Bling心動打卡牆，盡情感受滿滿七夕氛圍，或者不經意的遇見老派兜售員，販售著復古糖果，又能在老樹旁，用銅板價盲抽清涼復古飲品。

當晚5時30分開始，園區更會化身為星光下的戀愛舞台，想解鎖更多七夕限定活動，只要199元，便能進入到由DJ帶大家High 翻天的復古Disco舞池，與未知或現任的另一半合唱卡拉OK唱到飽。還有充滿驚喜、人人有獎的「心動瓶中信戀愛池」有機會抽中價值不斐的「麗多森林溫泉酒店蜜月套房住宿券（市值1萬5800元）」。最令人期待的壓軸亮點，則是新生代人氣歌姬 163braces 將於當晚現場獻唱，清亮嗓音與動人創作，將陪伴每對戀人、每群朋友唱出屬於愛情的節奏。

199元的好康不僅於此，喜愛心靈療癒的朋友，也能走進「天使塔羅亭」，在頌缽聲中沉澱心靈，抽取專屬天使祝福卡，獲得命定的浪漫啟示。再轉身走進園區內的小白宮，當天化身「粉鑽石製造所」，推出期間限定的酸甜滋味調酒，把戀愛的悸動封存於杯中。若想要2人同時參加、也有更划算的「雙人甜蜜套票」299元，即可暢遊園區、體驗所有的浪漫環節。

楊梅故事園區交通便利，距離台鐵楊梅站步行約15分鐘，亦可騎乘YouBike至「楊梅國中站」，或搭乘L608、251於「楊梅國小站」、L615於「楊梅站」下車即可輕鬆抵達；周邊另設有楊梅國中網球場收費停車場、楊梅國中前路邊停車場及楊梅區公所地下停車場，方便民眾前往。 本周五將迎來七夕情人節，桃園市楊梅故事園區推出年度限定企畫月老の花緣 Disco Night，首次開放夜間營運，以復古粉紅風格，點亮楊梅的夜晚。圖／桃園市文化局提供

