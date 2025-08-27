聽新聞
苗縣造橋鄉苗12線瓶頸路段拓寬 近日完工並通過實際車流測試
苗栗縣造橋鄉苗12線復興橋到苗15線路口路段，過去僅為單線雙向通車，因路幅窄，形成瓶頸路口，經爭取獲交通部補助1819萬元、公所自籌321萬元，工程總經費2140萬元拓寬改善，近日終於完工並通過實際車流測試。
鄉公所指出，苗12線可與省道台1線、苗15線銜接，為地方路網重要道路，更是居民前往造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）慎終追遠的聯絡道，但復興橋到苗15線路口路段，因鄰近多家工廠，常有大型車輛進出，不僅交通壅塞，也讓用路風險增加，居民的通行安全令人憂心。
為了改善這段路，公所自2020年起積極向中央提案爭取改善，並於2021年啟動相關計畫，展開規畫與設計作業。這項道路改善工程獲交通部補助1819萬元、公所自籌321萬元，工程總經費2140萬元，歷經用地取得等重重挑戰，終於在2024年正式動工拓寬，並於今年8月中旬順利完工通車。
鄉長徐連斌說，苗12線復興橋至苗15線路口以往僅4公尺寬，導致會車困難，經動工拓寬為10公尺雙線道，完工後正值農曆7月習俗在造橋鄉生命紀念園區納骨堂（親恩堂）舉辦法會，也順利通過車流實測。
他說，這條道路的改善，不僅改善行車視野與交通流暢度，更為地方居民提供一條安全回家的道路，也讓鄉親在前往「親恩堂」緬懷先人時，多了一份安心與便利。
