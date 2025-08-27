快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

殯葬收入5年逾8.1億…現金收繳占4成藏風險 竹市府改進

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府設置多元殯葬設施並提供相關服務，但相關規費收取仍以現金為主，其中高達3億7021萬採現金收繳，僅暫存於保險箱以鑰匙控管存在風險。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府設置多元殯葬設施並提供相關服務，但相關規費收取仍以現金為主，其中高達3億7021萬採現金收繳，僅暫存於保險箱以鑰匙控管存在風險。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府設置多元殯葬設施並提供相關服務，但審計部新竹市審計室卻指出，相關規費收取仍以現金為主，近5年殯葬設施收入達8億1808萬元，其中高達3億7021萬採現金收繳，僅暫存於保險箱以鑰匙控管存在風險。市府表示，將介接「新竹通」APP，提供多元支付方式。

新竹市政府為提升殯葬文化、滿足民眾需求，設置殯儀館、骨灰（骸）存放設施、火葬場及公墓等多元殯葬設施，以及遺體淨身著裝、化妝與空調設施等服務，並由殯葬所服務中心開單收費，繳費方式包含信用卡刷卡及現金支付。

不過新竹市審計室調查發現，近5年（2020年至2024年9月底）殯葬設施收入達8億1808萬元，其中現金收繳高達3億7021萬元，占比超過4成，其中部分現金未能逐日解繳市庫，而是暫存於保險箱內，僅以鑰匙控管，不僅徒增營運成本，也增加現金管理風險。

審計室指出，相較其他縣市多已委託代理公庫收繳，或透過電子支付、線上申辦等多元管道以降低潛在風險，內部控制機制不足，存在潛藏風險，建議民政處研議改善方案，以減少營運成本並降低存管風險。

新竹市政府民政處表示，針對審計意見，市府已責成殯葬管理所加強宣導刷卡繳費，並擴充殯葬管理資訊系統的線上繳費功能，介接「新竹通」APP電子支付平台，提供多元支付管道，以提升作業效能並降低風險。

至於現金收費潛在風險，因部分民眾仍習慣以現金繳納規費，為兼顧民眾需求與安全，殯葬管理所將研議改以「逐日解繳市庫」方式處理，以降低現金保管風險，同時持續要求殯葬管理所精進相關作業，確保服務更完善。

新竹市政府為提升殯葬文化、滿足民眾需求，設置殯儀館、骨灰（骸）存放設施、火葬場及公墓等多元殯葬設施，以及遺體淨身著裝、化妝與空調設施等服務。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府為提升殯葬文化、滿足民眾需求，設置殯儀館、骨灰（骸）存放設施、火葬場及公墓等多元殯葬設施，以及遺體淨身著裝、化妝與空調設施等服務。記者黃羿馨／攝影

風險 新竹 殯葬管理

延伸閱讀

新竹國定古蹟迎曦東門城階梯塗彩色惹議 竹市府：非古蹟本體

安徽老人未斷氣 火化宣導上門 家屬怒轟：殯改太粗暴

北市擬增12座火化爐挨轟為滿足新北需求 殯葬處曝原因

香山圖書館停車奇景…無障礙車位斜線停滿機車 竹市府說話了

相關新聞

美關稅桃園汽車產業恐慘 張善政：對川普失望、將向AIT表達

台美關稅談判進度備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議前表示，桃園是全台汽車生產重鎮，如果進口汽車變成零關稅，相關產業將...

殯葬收入5年逾8.1億…現金收繳占4成藏風險 竹市府改進

新竹市政府設置多元殯葬設施並提供相關服務，但審計部新竹市審計室卻指出，相關規費收取仍以現金為主，近5年殯葬設施收入達8億...

竹縣觀光100亮點值星月 9、10月住宿縣府加碼送2張優惠券

響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」9月主打星縣市，新竹縣政府自9月1日至10月31日攜手20家旅宿業者推出「主打星優...

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠辦理「東區加壓站高壓設備停電檢驗」，8月29日上午9時至8月29日下午12時止，共...

全國最高橋墩94公尺 苗62之1跨大湖溪定線近期招標

苗栗縣政府「打造原鄉最後一哩路」─苗62之1線雪霸國家公園至雪見道路案修正定線，規畫3跨距混凝土箱型梁橋，跨越大湖溪河谷...

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將登場 交管措施一次看

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在大園區竹圍漁港熱鬧登場，預計將吸引大量民眾前來參加。為維護活動交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。