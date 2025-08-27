殯葬收入5年逾8.1億…現金收繳占4成藏風險 竹市府改進

新竹市政府設置多元殯葬設施並提供相關服務，但審計部新竹市審計室卻指出，相關規費收取仍以現金為主，近5年殯葬設施收入達8億1808萬元，其中高達3億7021萬採現金收繳，僅暫存於保險箱以鑰匙控管存在風險。市府表示，將介接「新竹通」APP，提供多元支付方式。

新竹市政府為提升殯葬文化、滿足民眾需求，設置殯儀館、骨灰（骸）存放設施、火葬場及公墓等多元殯葬設施，以及遺體淨身著裝、化妝與空調設施等服務，並由殯葬所服務中心開單收費，繳費方式包含信用卡刷卡及現金支付。

不過新竹市審計室調查發現，近5年（2020年至2024年9月底）殯葬設施收入達8億1808萬元，其中現金收繳高達3億7021萬元，占比超過4成，其中部分現金未能逐日解繳市庫，而是暫存於保險箱內，僅以鑰匙控管，不僅徒增營運成本，也增加現金管理風險。

審計室指出，相較其他縣市多已委託代理公庫收繳，或透過電子支付、線上申辦等多元管道以降低潛在風險，內部控制機制不足，存在潛藏風險，建議民政處研議改善方案，以減少營運成本並降低存管風險。

新竹市政府民政處表示，針對審計意見，市府已責成殯葬管理所加強宣導刷卡繳費，並擴充殯葬管理資訊系統的線上繳費功能，介接「新竹通」APP電子支付平台，提供多元支付管道，以提升作業效能並降低風險。

至於現金收費潛在風險，因部分民眾仍習慣以現金繳納規費，為兼顧民眾需求與安全，殯葬管理所將研議改以「逐日解繳市庫」方式處理，以降低現金保管風險，同時持續要求殯葬管理所精進相關作業，確保服務更完善。 新竹市政府為提升殯葬文化、滿足民眾需求，設置殯儀館、骨灰（骸）存放設施、火葬場及公墓等多元殯葬設施，以及遺體淨身著裝、化妝與空調設施等服務。記者黃羿馨／攝影

