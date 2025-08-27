美關稅桃園汽車產業恐慘 張善政：對川普失望、將向AIT表達

台美關稅談判進度備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議前表示，桃園是全台汽車生產重鎮，如果進口汽車變成零關稅，相關產業將承受不起；他對美國總統川普上任後表現感到失望，後續會在AIT處長到訪時親自表達態度，盼美方作風有所收斂。

張善政表示，關稅問題是一個相當嚴肅的課題，涉及兩個層面，一是美國對台灣出口商品課徵關稅，可能影響台灣產品競爭力；二是美國要求台灣放寬進口關稅，可能衝擊國內產業。

張善政指出，2023年桃園出口產值達1.7兆元，其中95%以上集中在電腦及電子產品，由於電腦電子產品向來享有零關稅協議，目前不受美國20%關稅影響，這暫時是好消息，但美國232條款賦予總統基於國家安全考量課徵關稅的權力，目前正評估對電腦電子產品的關稅措施，「232條款一旦宣布就沒有商議餘地，美國總統一句話講了就算了。」

張善政說，PCB印刷電路板目前已面臨20%關稅，相較於日韓的15%處於不利地位；針對媒體報導的談判內容，包括取消農漁產品關稅、汽車關稅，以及軍購達GDP 3%等，雖然經濟部澄清報導不完全正確，但參考日韓開放情況，幾乎可以說是全面失守。

張善政強調，若比照日韓模式大幅讓步，將影響國內五大產業，涉及營收1.2兆元、近7000家廠商及28萬就業人口，尤其桃園是全台汽車生產重鎮，包括TOYOTA、國瑞、中華汽車等都設廠於此，在日韓汽車產業競爭力較強的情況下，如果進口汽車變成零關稅，桃園的汽車產業老實說承受不起、會非常悽慘。

張善政表示，他已要求市府各局處提前因應，包括指示勞動局關心無薪假及產業勞工狀況，農業局注意美國萊豬及萊克多巴胺議題，教育局要確保營養午餐安全，優先使用在地食材，衛生局則需建立食品流向追蹤機制，「要未雨綢繆，不要等正式宣布開放才開始做。」

張善政強調，地方政府與國家利益唇齒相依，不會因藍綠關係唱衰，後續美國AIT處長也即將來訪桃園，他將向對方表達，「要顧到兩邊友誼就要顧到我們的產業，當不能顧到產業時，友誼基礎也會受到妨礙」，他對川普上任後表現感到失望，「不是川普在白宮想做什麼就做什麼」，希望駐台代表能體會、反映台灣民情，期盼美方在作風上有所收斂。

