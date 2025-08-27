快訊

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠辦理「東區加壓站高壓設備停電檢驗」，8月29日上午9時至8月29日下午12時止，共計3小時停水。停水區域包括新竹市東區、新竹縣寶山鄉與科學園區，預計影響3376戶，竹科廠商用水不受影響。

台灣自來水公司指出，停水區域包括新竹市東區創新一路、創新二路、園區三路、園區二路、寶山路、新安路、研新一路、研新三路、研新四路、研發二路、研發六路、研發四路興業一路、興業二路、高峰路、高翠路。以及新竹縣寶山鄉雙園二街。

台灣自來水公司表示，這次停水預計影響3376戶，減少供水量3000噸。據了解，因竹科廠商均有自備蓄水池，這次停水未受影響。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

停水 新竹 竹科 水公司

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

