聽新聞
0:00 / 0:00
竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響
新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠辦理「東區加壓站高壓設備停電檢驗」，8月29日上午9時至8月29日下午12時止，共計3小時停水。停水區域包括新竹市東區、新竹縣寶山鄉與科學園區，預計影響3376戶，竹科廠商用水不受影響。
台灣自來水公司指出，停水區域包括新竹市東區創新一路、創新二路、園區三路、園區二路、寶山路、新安路、研新一路、研新三路、研新四路、研發二路、研發六路、研發四路興業一路、興業二路、高峰路、高翠路。以及新竹縣寶山鄉雙園二街。
台灣自來水公司表示，這次停水預計影響3376戶，減少供水量3000噸。據了解，因竹科廠商均有自備蓄水池，這次停水未受影響。
台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。
此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言