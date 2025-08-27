全國最高橋墩94公尺 苗62之1跨大湖溪定線近期招標

苗栗縣政府「打造原鄉最後一哩路」─苗62之1線雪霸國家公園至雪見道路案修正定線，規畫3跨距混凝土箱型梁橋，跨越大湖溪河谷，其中P3橋梁高達94公尺，完成後將會是全國最高，工程將於近日內招標。

苗62之1線連接泰安鄉前山、後山地區，及雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，僅餘大湖溪上游1.18公里未連通，縣政府列管重大建設計畫推動，行政院公共工程委員會2023年5月同意核列，中央補助12.38億多元，地方配合2.18億餘元興建。

縣府交通工程處指出，原規畫路線約915公尺，跨越大湖溪橋梁，連接南端已完成道路，橋墩最高50公尺，但工程招標3都流標，縣府檢討研提對策，併國土管理署討論修正，替代路線拉直線型提高投標的意願，經審查同意通過。

苗62之1線未完成路段工程替代路線定案，總長縮702公尺，3跨連續預力混凝土箱型梁橋525公尺，5座橋墩及2座橋台，因為橋梁拉直，P3橋墩高達94公尺，將會是全國最高，近日內招標，如果順利決標，工期1620個日曆天完工。

苗栗縣議員劉美蘭樂觀其成，她說，苗62之1線不僅是泰安鄉北5村、南3村最直接便捷的交通，更有助於觀光發展及農產品運輸，地方殷殷期盼，希望工程盡速招標、早日完成，此外，路線穿梭在美麗山林間，又有全國最高橋墩亮點，希望縣府興建時，安全及橋梁特色必須充分考量，觀光勢必加分。

