2025桃園珍珠海岸國際音樂節將登場 交管措施一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在大園區竹圍漁港登場，警方規劃交管措施。記者周嘉茹／翻攝
2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在大園區竹圍漁港熱鬧登場，預計將吸引大量民眾前來參加。為維護活動交通秩序與周邊道路安全順暢，桃園市警察局加強宣導交通管制及停車措施，籲請民眾配合，共同營造安全、順暢的交通環境。

一、交通管制方式及範圍

（一）114年8月29日至8月31日，每日下午1時至11時

竹圍漁港周邊：

1、漁港路禁止進入大園濱海遊憩區停車場旁道路。

2、漁港路禁止右迴轉進入漁港路301巷。

3、漁港路353巷（竹圍漁港兒童遊戲場至南岸廣場段）禁止通行。

4、漁港路（竹圍漁港直銷中心旁）禁止通行。

5、竹圍海水浴場南灘沙丘停車場旁道路禁止通行。

6、漁港路管制進入漁港路301巷（限在地居民、機車、接駁車及工作車輛進出）。

7、漁港路353巷管制進入竹圍天幕廣場旁道路實施管制（限在地居民、機車、接駁車及工作車輛進出）。

8、漁港路管制左轉進入西濱路一段78巷（限接駁車及工作車輛進出）。

9、西濱路一段78巷方向管制進入海巡署第二三岸巡中隊旁道路（限接駁車及工作車輛進出）。

（二）114年8月29日至8月31日，0時至24時

A11產專區：

1、源福路開放雙向外側臨時停車（接駁站及儲車區除外）。

2、航空城大道三段開放雙向外側臨時停車（接駁站及儲車區除外）。

3、國1甲下道路開放單向外側臨時停車。

4、翔英一路開放單向外側臨時停車。

（三）114年8月28日至8月31日0時至24時 

西濱路一段78巷（西濱路一段78巷88弄至漁港路）禁止臨時停車。

二、車輛移置措施

活動期間，如有逾時未移置且妨礙交通或影響活動進行車輛，將強制移置至竹圍漁港北側停車場。另交通管制範圍及時間，將依現場人車疏運狀況，機動調整。

三、接駁資訊

(一)藍線：開車民眾請停放A11產專區停車場轉乘接駁車（藍線），自行開車的民眾可將車輛停放於A11產專區停車場，轉乘藍線接駁車前往活動會場。

 (二)綠線：為便利搭乘高鐵或機場捷運的民眾，活動也規劃綠線接駁車轉乘。建議民眾可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站，下車後直接轉乘綠線接駁車即可前往會場。

 (三)藍線/綠線接駁車每日服務時間為13時至22時15分，班距約15分鐘，單程車程約15分鐘，並將依人潮狀況彈性加派班次，以確保交通疏運順暢。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長李維振呼籲，活動期間人車眾多，建議民眾多加利用接駁車及大眾運輸工具前往，以避免塞車及停車不便，並請用路人遵循員警與義交指揮，共同維護安全、順暢的交通環境。

