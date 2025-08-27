聽新聞
航空城安置宅交屋延宕 拆遷戶獎勵金彈性保留
桃園航空城開發案選安置住宅的拆遷戶須在8月底交屋、入住，才能領取原補償費15%的獎勵金，但受到工程、取得使照期程延宕影響，月底交屋入住無望。經民代奔走協調，桃市府、交通部已分別同意蛋白區、蛋黃區拆遷戶以簽切結、申請自拆方式，彈性處理。
市議員徐其萬說，航空城安置住宅各區塊雖然都拿到使用執照，但是施工單位仍要細部收尾，拆遷戶也需時間驗屋，8月交屋狀況不如預期，許多安置住宅配售戶也擔心無法領到獎勵金。經地方反映，市府已先針對權責範圍蛋白區提出變通方案，只要配售戶切結交屋後3個月內完成搬遷即可。
不過，交通部負責的蛋黃區包含機場園區特定區卻遲不讓步，施工單位又不能在8月底完成驗屋改善，引發拆遷戶抱怨。
立委涂權吉為此數次邀集市府、交通部和在地議員徐其萬、游吾和服務處協調，交通部最近從善如流，要求拆遷戶8月30日前一定要提出自拆申請書，也能保留獎勵金資格。
市府統計，航空城安置住宅蛋白區604戶，還有近70戶未切結；蛋黃區807戶，約115戶尚未提自拆申請書。拆遷戶若接到通知並完成繳交95%的房款，市府會同步辦理所有權移轉登記，等完成驗屋和繳完5%尾款後，就會辦理交屋、入住。
