苗栗去化家庭營建廢棄物 擬辦堆置場標租

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣因土資場幾近飽和，家庭營建廢棄物無處可去，衍生堆置、濫倒等環境風險。縣府為協助去化，預計下個月辦理土石方資源及營建混合物堆置場標租，選址在後龍1.84公頃農地，委託民間經營，營運期程約1年，初估1個月可處理分類1、2000噸。

縣務會議昨討論列管營建廢棄物去化問題，環保局長陳華盛指出，全縣有10多家土資場，目前有餘量還在運作的3家也接近飽和，因此惜量如金，雖鄉鎮市公所衛生掩埋場訂有營建廢棄物收費標準，但除非是風災或經環保局同意，營建廢棄物原則無法進場。

縣長鍾東錦就碰到小型裝潢、土木包工業喊「救命」，因為裝修家庭的營建廢棄物無處去化，只能暫堆置，但空地有限，鋌而走險亂丟，罰則又重，有業者坦言已經不敢接類似工作，他指示縣府水利處相關加速設立土石方資源及營建混合物堆置場。

水利處長楊明鐃表示，縣府委託在後龍鎮龍城段4筆土地，包含一般農業區、農牧用地面積共1.84公頃，規畫土石方資源及營建混合物堆置處理場，興辦事業計畫書審查核可，用地部分經同意變更特定目的事業用地，目前研擬委託經營權利金或回饋金等方式，預計下個月標租。

處理場還要申請廢棄物處理機構許可，設置機具、規畫綠帶等，如果順利約1年啟用，收取家庭營建廢棄物分類，可燃部分送垃圾焚化爐，廢水泥、磚塊等回收，剩餘土石方送棄土場。

