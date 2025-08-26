竹北晚間傳塑膠燃燒惡臭民眾聞後頭暈 環保局急追來源

新竹縣竹北市今晚空氣中瀰漫一股疑似塑膠燃燒惡臭，不少市民指出，聞到類似燃燒塑膠、輪胎的味道。新竹縣政府表示，環保局收到通報後，已立即派員前往追查來源。新竹縣消防局則未受理相關火警通報。

許多竹北市民從晚間7時許開始在LINE社群反映，縣二、水瀧、新竹地院、體育館、高鐵新竹站、經國大橋、體育館、嘉興路、十興路到成功國中及東科路沿線都彌漫一股濃烈惡臭，民眾形容味道聞起來像燒塑膠和燒輪胎的味道，「一路都很臭，聞了頭都暈」。

有民眾懷疑是工廠偷排廢煙，也有人懷疑是新豐掩埋場又燒起來，也有人猜測是芎林鄉火警或桃園龜山燒樣品屋傳來惡臭，不過新竹縣消防局表示，未受理相關火警通報。新竹縣環保局也表示正派員追查中。

竹北市民代表會主席林啟賢、代表游雅婷、陳禹同、彭竣志等人也紛紛提醒民眾出門務必戴口罩、減少戶外活動，尤其是小孩、長者、呼吸道敏感的人；此外，若家中有空氣清淨機建議開啟，關閉門窗避免戶外空氣進入室內。

新竹縣政府表示，竹北市目前有多處地點出現塑膠燃燒味道，環保局收到通報後，已立即派員前往追查來源。建議民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風即可，外出時請配戴口罩。

