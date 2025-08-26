竹北飄塑膠燃燒異味 竹縣環保局籲外出戴口罩
新竹縣政府今天晚間表示，竹北市目前有多處空氣出現塑膠燃燒味道，已派員追查來源，建議民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風，呼籲外出時配戴口罩。
竹北市民代表彭竣志透過文字表示，竹北東區一帶有塑膠燃燒異味，已通報新竹縣環保局。他提醒民眾出門戴口罩並減少戶外活動，尤其是小孩、長者、呼吸道敏感者，並建議保持室內通風，避免外氣直接進入。
新竹縣政府透過文字指出，環保局收到通報後，已派員前往追查來源，民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風，呼籲外出時配戴口罩。
