不甩停工令？桃園1鋼鐵廠製造空汙、噪音 里長告狀請政風調查

桃園市平鎮區今天舉辦基層座談會中，新安里長葉佳凌提案該里1家鋼鐵廠長期空汙、噪音問題，讓里民忍無可忍，向市長請命政風調查市府核發使照有無圖利、瀆職？該鋼鐵廠一再違反停工令，遭環保局移送檢方量刑。張善政允諾，環保局嚴格把關空汙，該廠毗連擴廠案須符所有規定才會過。

新安里長葉佳凌針對該家鋼鐵廠空汙、噪音提案表示，該鋼鐵廠生產鋼筋溶鐵，長期產生空汙、噪音，里民甚至不敢開窗晾衣服，從前任里長迄今多次反映空汙、噪音沒有改善，環保局開罰無效。

環保局長顏己喨表示，今年1月接獲陳情，查出該鋼鐵廠鍋爐未取得設置及操作許可證逕行操作，3月勒令停工及限期取得操作許可，未料5月稽查發現該廠鍋爐持續生產，該局依違反空汙法移送檢方偵辦。

環保局7月稽查該廠仍持續生產，未遵行停工處分，該局再移送地檢署併案審酌量刑，依法可判處3年以下有期徒刑拘役或併科20萬到500萬元罰金，該局依里長要求在附近加裝空汙監測設備，隨時監控稽查該廠空汙。

葉佳凌指出，他查出該廠2012年第一次申請毗連案，原應2015年完成，市府卻一再給予延期至2018年，該毗連地上物及計劃書完全不符，市府2020年竟核發使用執照，「什麼東西都沒改，竟可拿到使照」，行政有無圖利、凟職？請政風單位調查，並請市長幫忙解決里民長期空汙噪音汙染困擾。

張善政表示，此案涉及2個關鍵，一是環保局嚴格把關，針對里民擔心空汙，須嚴格監測環境影響，一是經發局嚴格督導，該廠毗連案很多地方尚未通過，必須符合所有規定才能通過，讓地方安心。

市府經發局表示，該鋼鐵廠2012年申請一旁非都市計畫用地毗連擴廠案，未依核准計畫執行，依行政程序，法定期間及審查、補正改善期間，至2020核發毗連使照，符合行政流程，後續必要將依相關規定審查釐清，該廠空汙問題，將與環保局共同要求該廠改善。 桃園市長張善政（前排右四）與地方民代局長出席平鎮區基層座談會，逐一對各里10個提案答覆解解決。記者曾增勳／攝影 桃園市長張善政（左二）針對平鎮新安里鋼鐵廠空汙噪音汙染，要求環保局、經發局嚴格把關督導。記者曾增勳／攝影

