大湖高接梨產季到！金針花廊道今年2度綻放神助攻 異常花況謎底揭曉

苗栗縣大湖金針花廊道近年成為爆紅的賞景亮點，曾吸引逾10萬名遊客來探訪，今年5月金針花季配合桃、李產季一起行銷，為地方帶來遊客人潮，大湖金針花廊道全長751公尺，分為三區栽培，但第一區和第三區約450公尺的栽培區幾年來都不曾開花，目前正值大湖高接梨產季，讓人訝異的是從不開花的廊道，此刻卻紛紛綻放出迷人的花朵，好似要配合迎接高接梨產季到來，可說「喜上加喜」。

大湖鄉公所對這種特殊情況也不解，經向台東太麻里及苗栗區農業改良場請教，謎題終於揭曉，原來是金針花品種不同。過去不開花的品種與台東栽培的相同為「台東7號」，生長環境喜好較低溫，在台東栽培多在山坡海拔較高的低溫區，花季在8、9月間，至於金針花廊道第二區栽培的是「台東6號」平地種，花期在5、6月間。

鄉公所農業及觀光課指出，金針花的品種很多，有的是供觀賞用，也有的純是農產品，鄉公所曾赴台東取經，請教施肥及管理 方式，但帶回來的種苗栽培後，還是一樣不開花，顯示天候和溫度才是影響金針花期的關鍵。今天夏季的溫度因有好幾場降雨，整體氣溫比往年低，改良場研判是氣溫下降觸發了「台東7號」開花機制。

大湖鄉現已進入高接梨產季，鄉公所推出的「大湖尊梨」品牌，目前都以甘露梨為主，7至8月是收穫旺季，鄉公所在8月30、31日周休假日兩天的上午9點至下午4點將在薑麻園休閒農業區遊客中心旁的停車場辦「大湖尊梨節」，並規畫在樟之細路的雲崠段，邀遊客、民眾一同走訪山林，並品嘗當地最甜美的大湖尊梨。

大湖鄉公所表示，今年首次開花的第一、第三區金針花栽培區，時間點碰上了大湖尊梨行銷季，遊客來大湖品嘗、採購水梨，有了金針花廊道作為「順遊」的熱門景點，算是意外之喜，但明年金針花是否會持續出現二次花期，可能還是要取決於當時的天候和氣溫。

大湖金針花廊道位於苗61線旁的社寮角堤防邊坡，原本雜草叢生，鄉公所6年前爭取相關單位補助，逐年分段種植金針花美化，3年前金針花廊道爆紅，吸引逾10萬遊客，郷公所去年擴大規模並整理周邊環境，不料花況不佳，鄉長黃惠琴還為此公開道歉，今年5、6月花況比去年好很多，現在連在暑熱的8月都能再現金針花海美景，讓鄉公所喜出望外。 苗栗縣大湖鄉金針花廊道第一、第三栽培區從來不開花，最近卻紛紛綻放迷人的花朵，似乎要為「大湖尊梨」行銷來個神助攻。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣大湖鄉金針花廊道第二栽培區的花期在今年5、6月，目前花期已過，未見金針花的蹤影。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣大湖鄉金針花廊道第一、第三栽培區從來不開花，最近卻紛紛綻放迷人的花朵，似乎要為「大湖尊梨」行銷來個神助攻。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣大湖鄉金針花廊道第一、第三栽培區從來不開花，最近卻紛紛綻放迷人的花朵，似乎要為「大湖尊梨」行銷來個神助攻。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣大湖鄉金針花廊道第一、第三栽培區從來不開花，最近卻紛紛綻放迷人的花朵，似乎要為「大湖尊梨」行銷來個神助攻。記者胡蓬生／攝影

