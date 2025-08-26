大湖高接梨產季到！金針花廊道今年2度綻放神助攻 異常花況謎底揭曉
苗栗縣大湖金針花廊道近年成為爆紅的賞景亮點，曾吸引逾10萬名遊客來探訪，今年5月金針花季配合桃、李產季一起行銷，為地方帶來遊客人潮，大湖金針花廊道全長751公尺，分為三區栽培，但第一區和第三區約450公尺的栽培區幾年來都不曾開花，目前正值大湖高接梨產季，讓人訝異的是從不開花的廊道，此刻卻紛紛綻放出迷人的花朵，好似要配合迎接高接梨產季到來，可說「喜上加喜」。
大湖鄉公所對這種特殊情況也不解，經向台東太麻里及苗栗區農業改良場請教，謎題終於揭曉，原來是金針花品種不同。過去不開花的品種與台東栽培的相同為「台東7號」，生長環境喜好較低溫，在台東栽培多在山坡海拔較高的低溫區，花季在8、9月間，至於金針花廊道第二區栽培的是「台東6號」平地種，花期在5、6月間。
鄉公所農業及觀光課指出，金針花的品種很多，有的是供觀賞用，也有的純是農產品，鄉公所曾赴台東取經，請教施肥及管理 方式，但帶回來的種苗栽培後，還是一樣不開花，顯示天候和溫度才是影響金針花期的關鍵。今天夏季的溫度因有好幾場降雨，整體氣溫比往年低，改良場研判是氣溫下降觸發了「台東7號」開花機制。
大湖鄉現已進入高接梨產季，鄉公所推出的「大湖尊梨」品牌，目前都以甘露梨為主，7至8月是收穫旺季，鄉公所在8月30、31日周休假日兩天的上午9點至下午4點將在薑麻園休閒農業區遊客中心旁的停車場辦「大湖尊梨節」，並規畫在樟之細路的雲崠段，邀遊客、民眾一同走訪山林，並品嘗當地最甜美的大湖尊梨。
大湖鄉公所表示，今年首次開花的第一、第三區金針花栽培區，時間點碰上了大湖尊梨行銷季，遊客來大湖品嘗、採購水梨，有了金針花廊道作為「順遊」的熱門景點，算是意外之喜，但明年金針花是否會持續出現二次花期，可能還是要取決於當時的天候和氣溫。
大湖金針花廊道位於苗61線旁的社寮角堤防邊坡，原本雜草叢生，鄉公所6年前爭取相關單位補助，逐年分段種植金針花美化，3年前金針花廊道爆紅，吸引逾10萬遊客，郷公所去年擴大規模並整理周邊環境，不料花況不佳，鄉長黃惠琴還為此公開道歉，今年5、6月花況比去年好很多，現在連在暑熱的8月都能再現金針花海美景，讓鄉公所喜出望外。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言