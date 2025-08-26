竹科三期審查通過 自救會：不是程序跑完就好 別超額徵收犧牲農地

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府提出的新竹科學園區三期計畫公益性及必要性評估報告，日前經內政部土徵小組會議同意完成審查，是竹科三期計畫近年重大進展。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府提出的新竹科學園區三期計畫公益性及必要性評估報告，日前經內政部土徵小組會議同意完成審查，是竹科三期計畫近年重大進展。記者郭政芬／攝影

新竹科學園區三期計畫歷經多次補正、排審，內政部土徵小組日前針對竹縣府提出的公益性及必要性評估報告，同意完成審查，新竹縣政府昨公布此消息。捍衛農鄉聯盟會長、竹東二重埔自救會前會長劉慶昌直言，「不是程序跑完就好了，過程中還有很多溝通要跑！」

劉慶昌說，竹科三期面積大，這次在公共設施補強「社會住宅」來當作公益性和必要性，更需要釐清在地真正需求與歷史脈絡，規畫應與文化、人文、交通現況等連結，加上頭前溪南北岸開發已近飽和，南側卻缺乏教育、文化、美術館等公共設施，地方看不到這些，反而現在產業用地要做研發，把農地作為存備用地給未來的廠商，行政單位以公權力徵收農地，更犧牲農地。

他舉例，二重埔有座大型造鎮社區，原先都是工業用地、產業專區，後來竟成了住宅區，如今已沒有產業用了，一手把工業用地變住宅區，一手又將農地徵收變儲備用地，這是誰的利益？此外，當年台大、台科大用地徵收43公頃，農民失去土地，如今卻閒置未用，「是否應該還地於民？」

談及行政程序，劉慶昌表示，徵收不是程序跑完就好，要有前瞻規畫來與在地溝通，未來案子將送到都審會，還有許多層面要溝通，盼望縣長、縣府能體會民眾對土地徵收的心聲，而非用行政程序來要脅老百姓。

百年前，林春秀家族前來開墾，建水路、修田畝，慢慢建立廣大的農業良田，當地居民感念他的貢獻，設立有紀念碑。劉慶昌認為，如今的規畫開發，破壞當初的美意，也破壞在地農田，在地期盼的規畫方向並沒有完全放入。

他呼籲，縣府應好好檢視開發計畫，釐清公益性與必要性，避免以超額徵收、行政手段犧牲農地，「不是程序跑完就好，到都委會審議還有很大的溝通空間。」

