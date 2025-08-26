雪霸登頂紀念書全新改版 凸顯季節特色風情

快訊

中央社／ 苗栗縣26日電

海拔高度3886公尺雪山主峰是全台第2高峰，雪霸國家公園管理處推出全新設計登頂紀念書，除有雪山冬季、春季版，另有春季版大霸尖山，共3種款式紀念證明，供山友收藏留念。

雪霸國家公園管理處今天表示，為讓山友留下挑戰自我、親近高山的難忘回憶，自民國94年起提供登頂登高紀念證明申請服務，歷經多次改版，全新設計近期正式亮相，共有「冬季版雪山」、「春季版雪山」與「春季版大霸尖山」等3種不同款式，讓不同季節造訪雪霸的山友，都能擁有專屬的回憶與收藏。

雪管處指出，這次改版結合雪霸山域獨特景色與生態元素，「冬季版雪山」以潔白雪景與雪山山脈為主軸，呈現雪霸冬日靜謐壯麗的純白世界，搭配雪山主峰石碑，並以特有的植物與山羌、水鹿點綴；「春季版雪山」則結合特有豐富的開花植物生態，展現春天高山翠綠蓬勃生命力。

「春季版大霸尖山」則以雄偉壯麗的輪廓，融合夏季高山植被與藍天白雲的遼闊景致，呼應「原住民族聖山」的莊嚴與神聖感。

雪管處說，登高大霸尖山者，可申請專屬的「春季版大霸尖山」登高紀念證明；登上雪山主峰或雪霸園區內其他名岳者，可從2款雪山底圖中擇一申請登高紀念證明。3款紀念證明均搭配精美封套，1套新台幣300元，目前僅採用電子郵件申辦。

