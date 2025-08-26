快訊

新竹國定古蹟迎曦東門城階梯塗彩色惹議 竹市府：非古蹟本體

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府在東門城地下道打造繽紛彩虹階梯，不過有網友質疑，該處是國定古蹟，可以這樣任意塗成彩虹顏色嗎？市府回應，此階梯位置並不位於護城河古蹟本體上，因此不會影響文化資產。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府在東門城地下道打造繽紛彩虹階梯，不過有網友質疑，該處是國定古蹟，難道可以這樣任意塗成彩虹顏色嗎？新竹市政府回應，此階梯位置並不位於護城河古蹟本體上，因此不會影響文化資產。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」指出，他昨天從竹北去新竹東門城逛街時，發現階梯變成彩虹階梯，大家怎麼看？這樣有比較好看嗎？有網友表示：「很不錯啊，增添城市色彩」、「至少帶起話題，吸引人去參觀」。

不過也有網友直言：「很沒有美感，跟東門城不搭」、「彩虹階梯醜爆」、「納稅錢就是用在這種地方」、「希望至少材質有防滑」，更有網友質疑，能否在古蹟四周這樣彩繪與裝飾？彩虹階梯是否有請文資委員審議及會勘過？

對此新竹市政府公管中心表示，東門城地下道出口的彩虹階梯施作，是參採地方民意建議，彩虹象徵多元、尊重，也改善原本灰暗單調的環境，提升安全感，讓市民與遊客行走更加舒適。此階梯位置並不位於護城河古蹟本體上，因此不會影響文化資產。

公管中心說明，規畫過程中，市府參考性別友善團體的意見，期望展現城市友善氛圍。關於美感，每個人的感受不同，有人認為繽紛活潑，也有人覺得色彩較強烈，但這正呼應彩虹的精神「以多元、尊重與共容」的角度欣賞。

