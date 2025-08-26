快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

桃園聯合婚禮海洋風登場 報名抽羅馬機票、專屬寫真

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府宣布今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，市長張善政表示，有意參加的民眾務必把握機會盡速報名。記者朱冠諭／攝影
桃市府宣布今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，市長張善政表示，有意參加的民眾務必把握機會盡速報名。記者朱冠諭／攝影

七夕情人節將至，桃市府宣布今年聯合婚禮將以「海洋奇緣」為主題，報名成功的新人除可參加抽獎抽出義大利羅馬蜜月機票，還可獲得專屬寫真美照。市長張善政表示，聯合婚禮名額有限、年年秒殺，提醒有意參加的民眾務必把握機會，留下一輩子甜蜜難忘的回憶。

民政局今舉辦桃園市聯合婚禮報名宣傳記者會，今年聯合婚禮主題設計為海洋風「海洋奇緣 幸福桃園」，將於11月9日在中壢區南方莊園里昂宴會廳登場。報名期間自8月29日七夕13時14分至9月4日23時59分，限額80對新人參加。

民政局表示，今年活動特別規畫幸福抽獎活動，最大獎為義大利羅馬蜜月機票，希望讓新人到最浪漫的地方，愛情更堅定；婚禮當天也規畫最佳造型新人及最符合主題新人獎，歡迎新人朋友們在服裝上發揮創意巧思，留下更特別的回憶。

市府也特別舉辦「桃園浪漫必拍景點票選活動」，今起民眾可至「桃園民政好厝邊」臉書粉專留言參與票選，選出桃園最適合拍攝婚紗照的浪漫景點，得票數最高的景點將成為今年聯合婚禮新人外拍場域，票選地點包括桃園市兒童美術館、「地下宮殿」水の秘密基地、永安海螺館、大溪慈湖園區、客家茶文化館、永安漁港、橫山書法藝術館、桃園忠烈祠暨神社文化園區、桃園孔廟、桃園圖書館總館。

張善政表示，今年聯合婚禮相較去年的太空主題和前年的飛行員主題，今年的海洋風格將帶給新人不同的浪漫體驗，由於聯合婚禮名額有限，提醒有意參加的民眾務必把握時間報名，在市府與市民的祝福中開啟幸福旅程。

民政局長劉思遠表示，除舉辦聯合婚禮，各區戶政事務所也設置各式各樣的結婚背板，以幸福意象融合在地特色，打造浪漫拍照打卡的最佳場景，讓新人從領證的那一刻起，就能留下專屬回憶。

桃市府除舉辦聯合婚禮，各區戶政事務所也設置融合在地特色的結婚背板。圖／桃園市民政局提供
桃市府除舉辦聯合婚禮，各區戶政事務所也設置融合在地特色的結婚背板。圖／桃園市民政局提供

桃園 婚禮 新人

延伸閱讀

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

指國民黨主席「盧秀燕眾望所歸」 張善政：盼她能承擔

「我家也受惠」張善政憶新店花園新城困境 感謝羅明才奔走

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

相關新聞

桃園聯合婚禮海洋風登場 報名抽羅馬機票、專屬寫真

七夕情人節將至，桃市府宣布今年聯合婚禮將以「海洋奇緣」為主題，報名成功的新人除可參加抽獎抽出義大利羅馬蜜月機票，還可獲得...

苗縣海線8鄉鎮學校廁所老舊 教育部核定33所學校、改善101間廁所

苗栗縣部分國中小廁所因太過老舊，影響學生的上廁所觀感，經立委陳超明積極向中央爭取後，近日傳出好消息，教育部終於核定33所...

外送找不到門牌？ 苗栗縣政府擬對未掛門牌建築物罰300

外送消費興起，但迭有外送業者找不到門牌地址，另有報案或檢舉，卻遍尋不到住址，苗栗縣政府修法擬跟進台北市、台中市，不掛門牌...

航空城安置住宅拆遷戶月底難交屋 獎勵沒了？新做法出爐

桃園航空城開發案規定選擇安置住宅的拆遷戶必須在8月底交屋、入住，才能領取原補償費15%的獎勵金，不過先前因工程和取得使用...

聽到警示聲下車察看秒被撞 桃機聯外道路休旅車翻覆

桃園國際機場聯外道路今天清晨發生一起車禍，一輛TOYOTA白色休旅車行經航站北路往國道方向前進時，因車子發出警示聲響，駕...

新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，也成為民眾討論的議題；有網友在Threa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。