桃園聯合婚禮海洋風登場 報名抽羅馬機票、專屬寫真

七夕情人節將至，桃市府宣布今年聯合婚禮將以「海洋奇緣」為主題，報名成功的新人除可參加抽獎抽出義大利羅馬蜜月機票，還可獲得專屬寫真美照。市長張善政表示，聯合婚禮名額有限、年年秒殺，提醒有意參加的民眾務必把握機會，留下一輩子甜蜜難忘的回憶。

民政局今舉辦桃園市聯合婚禮報名宣傳記者會，今年聯合婚禮主題設計為海洋風「海洋奇緣 幸福桃園」，將於11月9日在中壢區南方莊園里昂宴會廳登場。報名期間自8月29日七夕13時14分至9月4日23時59分，限額80對新人參加。

民政局表示，今年活動特別規畫幸福抽獎活動，最大獎為義大利羅馬蜜月機票，希望讓新人到最浪漫的地方，愛情更堅定；婚禮當天也規畫最佳造型新人及最符合主題新人獎，歡迎新人朋友們在服裝上發揮創意巧思，留下更特別的回憶。

市府也特別舉辦「桃園浪漫必拍景點票選活動」，今起民眾可至「桃園民政好厝邊」臉書粉專留言參與票選，選出桃園最適合拍攝婚紗照的浪漫景點，得票數最高的景點將成為今年聯合婚禮新人外拍場域，票選地點包括桃園市兒童美術館、「地下宮殿」水の秘密基地、永安海螺館、大溪慈湖園區、客家茶文化館、永安漁港、橫山書法藝術館、桃園忠烈祠暨神社文化園區、桃園孔廟、桃園圖書館總館。

張善政表示，今年聯合婚禮相較去年的太空主題和前年的飛行員主題，今年的海洋風格將帶給新人不同的浪漫體驗，由於聯合婚禮名額有限，提醒有意參加的民眾務必把握時間報名，在市府與市民的祝福中開啟幸福旅程。

民政局長劉思遠表示，除舉辦聯合婚禮，各區戶政事務所也設置各式各樣的結婚背板，以幸福意象融合在地特色，打造浪漫拍照打卡的最佳場景，讓新人從領證的那一刻起，就能留下專屬回憶。 桃市府除舉辦聯合婚禮，各區戶政事務所也設置融合在地特色的結婚背板。圖／桃園市民政局提供

