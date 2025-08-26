苗縣海線8鄉鎮學校廁所老舊 教育部核定33所學校、改善101間廁所

苗栗縣部分國中小廁所因太過老舊，影響學生的上廁所觀感，經立委陳超明積極向中央爭取後，近日傳出好消息，教育部終於核定33所學校，預計改善101間廁所；陳超明表示，盼縣府加速完成發包工程，給學生一個更乾淨、舒適的上廁所環境。

陳超明指出，改善縣內各學校的老舊廁所是苗栗縣長鍾東錦上任後，對於教育政策的重要方針；因為，廁所是孩子每天都會使用到的場域，乾淨明亮的廁所可以讓學生免於恐懼，這對孩子的學習也是重要的一環。

今年6月，他邀集國教署至多間學校會勘，為海線8鄉鎮學校請命，認為廁所改建勢在必行，同時也能導入環境教育，增加學校的教育場域。

陳超明表示，很高興在持續追蹤下，教育部終於核定33所學校，改善101間廁所，總經費為8375萬1600元，接著就是縣府的重要工作，盼加速發包的工程，未來孩子們上廁所，將不再是一件令人害怕的事。

商品推薦