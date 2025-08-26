外送找不到門牌？ 苗栗縣政府擬對未掛門牌建築物罰300
外送消費興起，但迭有外送業者找不到門牌地址，另有報案或檢舉，卻遍尋不到住址，苗栗縣政府修法擬跟進台北市、台中市，不掛門牌罰300元，並可按次連續處罰，草案將送縣議會審議。
縣議員葉忠倫表示支持，認為這是時代趨勢，他說，許多人點外送，也不希望找不到地址，外送員則會擔心被客訴，強制掛門牌的用意可以理解，不過，如果要開罰，縣府要加強宣導，提醒民眾注意。
縣務會議今天通過苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例修正草案，新增處罰規定，建築物應編釘門牌，拆卸或掩蓋，脫落、遺失或毀損不堪使用，應申請補發或換發，違反者戶政事務所通知限期改善，屆期未改善，處300元罰鍰，並得按次連續處罰。
縣府民政處指出，外送業者陳情外送找不到門牌地址，也有民眾反映報案事故，或是檢舉違規停車等，卻發現沒有門牌可供報案參考，因此參考台北市、台中市政府自治條例，增設罰則強制掛門牌。
至於門牌釘掛的位置規定在正門左上方或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼。
此外，私設未經戶政事務所編之門牌號碼，或門牌號碼與戶政事務所編釘不符者，戶政事務所應通知限期拆除，屆期仍未拆除者，處5000元罰鍰，民政處表示，實務上常見是把舊家門牌釘掛到新家，有些假地址可能別有用心，草案新增處罰規定。
