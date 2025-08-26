航空城安置住宅拆遷戶月底難交屋 獎勵沒了？新做法出爐

桃園航空城開發案規定選擇安置住宅的拆遷戶必須在8月底交屋、入住，才能領取原補償費15%的獎勵金，不過先前因工程和取得使用執照期程都延宕，影響住戶權益，市府按權責同意蛋白區（機場園區特定區以外）的拆遷戶，只要切結交屋後3個月內完成搬遷，一樣能領補償金。

不過交通部負責的蛋黃區（機場園區特定區含第3跑道、第3航廈用地）遲不讓步，驗屋過程施工單位又不能在8月底期限內改善，引起蛋黃區拆遷戶抱怨。立法委員涂權吉為此數次邀集市府、交通部和在地議員徐其萬、游吾和（服務處人員）協調，交通部在最近一次會議不再堅持8月一定要交屋、入住，而是改要求拆遷戶8月30日前一定要提出自拆申請書，會「彈性」處理。

涂權吉、徐其萬表示，機場園區特定區屬於交通部、民航局權責範圍，交通部原本表示無法比照桃園市政府搬遷承諾書方式處理，原因是雖然有心協助，但是協調會的決議要報行政院同意，不過交通部也拿出誠意，表示已經連絡尚未完成交屋手續的安置住宅拆遷戶，8月30日前務必提交自拆申請書，才可以保留15%獎勵金資格，徐、涂認為這樣做已經接近市府的做法，保留彈性，拆遷戶鄉親要把握機會。

徐其萬指出，航空城安置住宅各區塊雖然都拿到使用執照，但是施工單位仍要做細部收尾的工作，包括檢修公設和住家水電各方面的狀況是否良好，就像民間買賣房子一樣，不可能細部收尾還沒做好，就硬要購屋者辦交屋，何況拆遷戶還要驗屋，這些都要花時間，前面的工程延宕必然影響後面驗屋的期程，因此8月交屋狀況不如預期可想而知，大家都還在驗屋、細部改善，市府和交通部都不願意匆匆交屋留下罵名。

為此，許多安置住宅配售戶擔心無法順利領取獎勵金、喪失領取資格。徐其萬說，他之前一直向交通部、民航局、桃園市政府反映，要求延長獎勵金領取時限，市府已針對權責範圍蛋白區提出變通方案，配售戶提交切結書，承諾在交屋後3個月內完成搬遷，仍可保留15%加速開發獎勵金的領取資格。

徐其萬說，蛋黃區的拆遷戶能否比照市府做法一直沒答案，安置住宅配售戶搬遷表訂期限只剩不到5天，交通部、民航局其萬也願意幫忙，但因為決議要報行政院同意，因此不敢具體承諾，於是由立委涂權吉特別召開航空城機場園區配售安置住宅獎勵金協調說明會，與各相關單位研商，達成上述共識。

涂權吉、徐其萬表示，機場園區特定區屬於交通部、民航局權責範圍，交通部表示無法比照桃園市政府搬遷承諾書方式處理，而且相關會議的決議要報行政院同意，不過已經連絡尚未完成交屋手續的安置住宅拆遷戶，於8月30日前提交 自拆申請書，才可以保留15%獎勵金資格。

市府表示，航空城安置住宅蛋白區604戶、蛋黃區807戶合計1411戶，前者有約115戶還未提自拆申請書，蛋白區還有近70戶未切結。交屋的程序為拆遷戶接到通知完成繳交95%的房款時，市府同步辦理所有權移轉登記，等完成驗屋和繳完5%尾款後，就會辦理交屋、入住。 地政局、住宅處在驗屋過程中都會仔細記錄拆遷戶的意見和說明。圖／桃園市政府提供

