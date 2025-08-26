聽到警示聲下車察看秒被撞 桃機聯外道路休旅車翻覆

桃園國際機場聯外道路今天清晨發生一起車禍，一輛TOYOTA白色休旅車行經航站北路往國道方向前進時，因車子發出警示聲響，駕駛以為後車廂門沒關好，居然逕自將車輛停靠路邊檢查後車廂，隨即遭到後方另外一輛租賃車撞擊翻覆，所幸雙方駕駛傷勢不嚴重，事故肇因與責任歸屬仍待警方釐清。

航警局保安大隊二隊隊長林威邵表示，今天清晨5時50分許，航警局勤務指揮中心接獲通報，在桃園國際機場航站北路有2台車發生追撞事故，1輛自用小客車翻覆，雙方駕駛受傷。航警局交通事故處理小組至現場處置，發現是一輛租賃小客車沿航站北路出場道往大園方向直行時，撞擊前方不明原因暫停路中之自用小客車，致自用小客車翻覆。

林威邵指出，警方現場對雙方駕駛人實施呼氣酒精濃度測試，測定值均為0，雙方車輛駕駛均受傷，翻覆車輛之駕駛人由救護車送醫。現場完成測繪及蒐證後，再進一步調查事故肇因與責任歸屬。 桃園國際機場聯外道路發生一起車禍，一輛白色休旅車因發出警示聲響，駕駛逕自將車輛停靠路邊，遭到後方另外一輛租賃車撞擊翻覆。圖／讀者提供 桃園國際機場聯外道路發生一起車禍，白色休旅車駕駛因車子發出警示聲響，居然逕自將車輛停靠路邊，隨即遭到後方另外一輛租賃車撞擊翻覆，航警獲報到場處理。圖／航警局提供

