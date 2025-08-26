聽新聞
0:00 / 0:00
聽到警示聲下車察看秒被撞 桃機聯外道路休旅車翻覆
桃園國際機場聯外道路今天清晨發生一起車禍，一輛TOYOTA白色休旅車行經航站北路往國道方向前進時，因車子發出警示聲響，駕駛以為後車廂門沒關好，居然逕自將車輛停靠路邊檢查後車廂，隨即遭到後方另外一輛租賃車撞擊翻覆，所幸雙方駕駛傷勢不嚴重，事故肇因與責任歸屬仍待警方釐清。
航警局保安大隊二隊隊長林威邵表示，今天清晨5時50分許，航警局勤務指揮中心接獲通報，在桃園國際機場航站北路有2台車發生追撞事故，1輛自用小客車翻覆，雙方駕駛受傷。航警局交通事故處理小組至現場處置，發現是一輛租賃小客車沿航站北路出場道往大園方向直行時，撞擊前方不明原因暫停路中之自用小客車，致自用小客車翻覆。
林威邵指出，警方現場對雙方駕駛人實施呼氣酒精濃度測試，測定值均為0，雙方車輛駕駛均受傷，翻覆車輛之駕駛人由救護車送醫。現場完成測繪及蒐證後，再進一步調查事故肇因與責任歸屬。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言