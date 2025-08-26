新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，也成為民眾討論的議題；有網友在Threads發文，指舊城區因店租高漲，導致商家倒一片，市區蕭條，當年舊城區人潮熱鬧風華已不再，竹市原本也算特色城市分，如今人潮聚集地只剩下遠東巨城購物中心。

對此，市府回應，過往舊城區因產業結構停滯及區域發展不均面臨商圈沒落的問題，加上近年店租高漲與消費型態轉變，商圈活力逐漸衰退。市府近年積極推動「舊城商圈再造復興計畫」，2023年起以「數位工具導入」、「創新服務與創新商品開發」及「店家環境優化」三大策略來輔導商圈店家。

市府說，這兩年來市府共計開辦逾10場次教育訓練課程，深化商業街區組織、店家經營管理能力，輔導商圈店家逾30家，包含麥パン、早點出發、鹿可咖啡等青創店家，及如美餅舖、吉草堂青草店、金德興棉被等在地傳統店家，藉由輔導店家數位轉型、創新商品開發及店面環境優化等方式，幫助商圈打造獨特的品牌形象，吸引更多的顧客和投資。

此外，市府亦透過去年辦理「竹風好市-新竹微光集」、「乘著竹風好市發生」等市集活動，結合商圈特色店家，展現輔導成果，活動期間參與人數破15萬人，成功帶動舊城區商圈商機與創新城市亮點，讓更多市民與遊客了解竹市舊城區。

市府指出，為協助舊城商圈業者強化行銷與經營能力，市府推動今年「舊城商圈再造復興計畫」，於今年7月至8月規畫4場教育訓練課程，涵蓋手機影像拍攝、空間設計、社群策略及觀光品牌等主題，邀請產學界實戰型講師傳授趨勢知能與實務技巧，期待透過專業課程，協助商圈業者掌握經營關鍵，帶動店家業績與商圈活絡，共同創造舊城新價值。

有網友在Threads發文，指新竹本來有算有特色的城市，但十年前遠東巨城購物中心出現後，市區蕭條，倒了多間百貨，如今一到假日大家都無腦只去巨城。有網友在底下留言，認為毀了新竹在地發展的原因在於房東，火車站、市區附近的店面租金根本是天價，導致店面一直退出。

也有網友說，上周回新竹吃小吃，發現只有木瓜牛奶與甜不辣店還在，其他幾乎倒光，也不再有青春的記憶。甚至有人建議，竹市其實有很多歷史老宅與巷弄，南門市場就整頓的不錯，文創產業在竹市沒什麼發展，護城河周邊其實可以重新規畫，讓市區活絡起來。 市府回應，過往舊城區因產業結構停滯及區域發展不均面臨商圈沒落的問題，加上近年店租高漲與消費型態轉變，商圈活力逐漸衰退。記者王駿杰／攝影

