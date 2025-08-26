聽新聞
桃園山腳分隊勇消奪總統盃臥舉冠軍 展現消防鐵漢風采
桃園市政府消防局山腳分隊傳出佳績，分隊隊員侯文棋近日於2025總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍，不僅為消防局爭光，更展現消防人員嚴格自律與體能鍛鍊的成果。
山腳分隊指出，在比賽中，隊員侯文棋分別完成175公斤、185公斤及195公斤的驚人紀錄，展現穩健技術與驚人的爆發力，最終以195公斤的成績成功登頂。他的表現不僅受到評審肯定，也贏得全場觀眾熱烈掌聲。
隊員侯文棋平日除執行勤務外，長期投入健身訓練，對重量訓練有高度熱忱與專業知識。值得一提的是，他在分隊內經常擔任健身教練角色，協助規劃體能訓練、矯正動作並專業指導，成功帶動全隊運動風氣。透過他的帶領，分隊人員的肌力、耐力與合作默契均獲得顯著提升，進一步強化消防救災現場的應變能力。
桃園市政府消防局表示，消防人員在執行救災救護任務時，往往需要承受高強度的體能挑戰。此次山腳分隊隊員能在全國性賽事中勇奪冠軍，不僅彰顯個人努力，更是消防局長期推動體能精進、重視健康與專業的具體成果。
