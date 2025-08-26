家庭營建廢棄物何處去？苗栗縣府下個月標租委託經營分類

苗栗縣政府解決家庭營建廢棄物無處可去的窘境，預計下個月辦理土石方資源及營建混合物堆置場標租，縣府出土地，委託民間經營，約1年期程營運，初估1個月可以處理分類1、2000噸，足以滿足需求。

縣務會議今天討論列管營建廢棄物去化問題，環保局長陳華盛指出，全縣有10多家土資場，目前有餘量還在運作的3家，縣府環保局指出，3家也接近飽和，因此惜量如金，雖鄉鎮市公所衛生掩埋場訂有營建廢棄物收費標準，但除非是風災，或是經環保局同意，營建廢棄物原則還是沒有辦法進場。

縣長鍾東錦就碰到小型裝潢、土木包工業喊「救命」，因為裝修家庭的營建廢棄物根本無處去化，只能暫堆置，但空地還是有限，鋌而走險亂丟，罰則又很重，一名業者就坦言因此已經不敢接類似工作。

鍾東錦認為民眾有整修、裝潢房子的需求，但如果沒有合規、合法管道，營建廢棄物亂倒還是防不勝防、層出不窮，公部門有責任及必要正視問題，並設法解決，指示縣府水利處相關加速設立土石方資源及營建混合物堆置場。

水利處長楊明鐃指出，縣府委託在後龍鎮龍城段4筆土地，一般農業區、農牧用地面積1.84公頃，規畫土石方資源及營建混合物堆置處理場，興辦事業計畫書審查核可，用地部分經同意變更特定目的事業用地，目前研擬委託經營權利金或回饋金等方式，預計下個月標租。

處理場還要申請廢棄物處理機構許可，設置機具、規畫綠帶等，如果順利約1年啟用，收取家庭營建廢棄物分類，可燃部分送垃圾焚化爐，廢水泥、磚塊等回收，剩餘土石方送棄士場，初估1個月處理量1、2000公噸。

