違停報案暴增！竹縣推「路暢專案」9月1日上路 鎖定這些熱區取締
違規停車除占用道路，造成車流壅塞外，行車亦易遮蔽視線並迫使行人繞行，長年來已為成為導致交通事故、影響交通秩序的關鍵因素之一，新竹縣政府警察局分析110違規停車報案數據，發現報案量逐年增加，警察局今天宣布，從9月1日起實施「路暢專案」，重點違規停車熱點包含竹北市中華路、三民路及高鐵站周邊區域等地加強取締。
新竹縣政府警察局表示，2023年月平均3830件、2024年月平均5388件及2025年月平均5577件，相關報案量呈現逐年增加趨勢。
新竹縣政府警察局指出，為改善轄內違規停車現況，使道路回復應有的設計功能，將於9月1日實施「路暢專案」，運用警政數據整合近3年的違規停車報案及舉發紀錄，建立新竹縣轄內「熱區×熱時」時空模型，以精準部署警力，規畫專案執行的時間段及路線，達到有效執法。
交通警察隊表示，新竹縣重點違規停車熱點包含竹北市中華路、三民路及高鐵站周邊區域；湖口鄉火車站及傳統市場；竹東鎮北興路、長春路等各鄉鎮轄內要道，專案期間內將鎖定各路段違停熱時展開強勢執法，並依據情資滾動式調整勤務部署時地，以確保行人優先、車流順暢。
交通警察隊隊長魏才淋呼籲，請各位民眾勿心存僥倖違規停車，便利一時，風險終身，落實「停車入格、不併排，紅黃線及人行道不違停，接送學童依動線」，共同提升新竹縣交通秩序。
