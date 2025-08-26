竹市復中段都更 縣府已重新招標完成

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有創立「宣捷製藥」2016年與華盛營造、晾舟國際簽約參與新竹市北大路「復中段」縣有地都更案，引發詐騙疑雲，高院更一審判宣捷免賠2.5億元後，宣家父子反告華盛詐騙。竹縣府昨回應，該都更案已重新招標完成，與該訴訟無涉。

位於新竹市東區北大路與錦華街交叉口的新竹市「復中段」縣有地都市更新案，該區段鄰近護城河公園、巨城百貨、新竹市政府等處，生活機能完善。2016年間，宣捷製藥與華盛營造、晾舟國際三方協議由華盛營造繳交1500萬元押標金參與，同年7月13日取得新竹縣府評選為最優申請人。

然而，宣捷製藥（現「瑞卬細胞生物製藥」）後續認為簽署內容涉及不平等條款，質疑遭對方誤導，遂決定中止合作，此舉引發華盛營造不滿，狀告法院向宣捷求償2.5億元。

經多年纏訟，高等法院更一審近期裁定，宣捷僅需支付1500萬元押標金，免除龐大賠償責任。宣明智6月也委任律師向刑事局提告，指控華盛負責人蘇成達等人涉詐欺罪。

新竹縣政府指出，宣捷製藥與華盛營造、晾舟國際資產管理公司共同組成團隊投標復中段縣有地都更案，後因未依約繳交履約保證金及權利金，喪失最優申請人資格，縣府另重新招標完成，也與相關訴訟無任何關係。

