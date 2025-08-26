聽新聞
0:00 / 0:00

竹市復中段都更 縣府已重新招標完成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市北大路「復中段」縣有地都市更新案，鄰近護城河公園、巨城百貨、新竹市政府等處，生活機能完善。圖／取自都更基金會網站
新竹市北大路「復中段」縣有地都市更新案，鄰近護城河公園、巨城百貨、新竹市政府等處，生活機能完善。圖／取自都更基金會網站

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有創立「宣捷製藥」2016年與華盛營造、晾舟國際簽約參與新竹市北大路「復中段」縣有地都更案，引發詐騙疑雲，高院更一審判宣捷免賠2.5億元後，宣家父子反告華盛詐騙。竹縣府昨回應，該都更案已重新招標完成，與該訴訟無涉。

位於新竹市東區北大路與錦華街交叉口的新竹市「復中段」縣有地都市更新案，該區段鄰近護城河公園、巨城百貨、新竹市政府等處，生活機能完善。2016年間，宣捷製藥與華盛營造、晾舟國際三方協議由華盛營造繳交1500萬元押標金參與，同年7月13日取得新竹縣府評選為最優申請人。

然而，宣捷製藥（現「瑞卬細胞生物製藥」）後續認為簽署內容涉及不平等條款，質疑遭對方誤導，遂決定中止合作，此舉引發華盛營造不滿，狀告法院向宣捷求償2.5億元。

經多年纏訟，高等法院更一審近期裁定，宣捷僅需支付1500萬元押標金，免除龐大賠償責任。宣明智6月也委任律師向刑事局提告，指控華盛負責人蘇成達等人涉詐欺罪。

新竹縣政府指出，宣捷製藥與華盛營造、晾舟國際資產管理公司共同組成團隊投標復中段縣有地都更案，後因未依約繳交履約保證金及權利金，喪失最優申請人資格，縣府另重新招標完成，也與相關訴訟無任何關係。

延伸閱讀

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

宣明智父子公司都更夢碎控華盛詐欺 新竹縣：復中段已重新招標

男疑持槍場面緊張 警冷靜應變…竹市警專生：難忘實習經驗

相關新聞

每公斤收購價提高6成！桃園清除小花蔓澤蘭 籲開花前除蔓事半功倍

桃園市副市長蘇俊賓今天出席中壢區辦理小花蔓澤蘭外來種清除宣導活動，下田清除小花蔓澤蘭藤蔓，市府農業局去年清除2.6萬公斤...

竹科三期土徵露曙光 近年已3波售地潮

新竹科學園區三期計畫歷經多次補正、排審，內政部土徵小組日前針對竹縣府提出的公益性及必要性評估報告，同意完成審查。縣長楊文...

南崁溪濕地多處池塘淤積 里長批處理效率差

桃園市南崁溪人工濕地過去受廢水汙染，經數十年整治，成功復育多樣化動植物，近期卻被發現淤泥堆積、雜草叢生，形同大草原，當地...

竹市復中段都更 縣府已重新招標完成

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有創立「宣捷製藥」2016年與華盛營造、晾舟國際簽約參與新竹市北大路「復中段」縣有地都更案...

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。張表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪...

黃太平三連霸奪日本國際書法比賽特別賞 鍾東錦接見表揚

苗栗縣書法家黃太平連續三年榮獲由日本國際書法比賽特別賞，為苗栗縣贏得國際榮譽，縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。