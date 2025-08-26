聽新聞
南崁溪濕地多處池塘淤積 里長批處理效率差
桃園市南崁溪人工濕地過去受廢水汙染，經數十年整治，成功復育多樣化動植物，近期卻被發現淤泥堆積、雜草叢生，形同大草原，當地里長昨批市府處理效率不佳。環保局回應將請外包商增加清除頻率，市長張善政也指示研議智慧型攝影機，提升管理效率。
廣達2公頃的南崁溪人工濕地復育浮葉絕蓮、桃園蓮、台灣萍蓬草等30種水生植物有成，還有50多種鳥類和螢火蟲，良好的生態復育成果讓當地成為「南崁後花園」，帶動觀光人潮。
不過，市府昨辦蘆竹區基層座談會時，錦興里長林延珠反映，多處池塘近期出現淤泥堆積、布袋蓮雜草叢生等狀況，但多次通報相關單位卻未獲積極處置，如今池面浮萍叢生、多樣器具損壞，嚴重影響休憩民眾的觀感。
環保局指出，依合約規定，委辦公司每日皆須派員巡檢、清除雜物，每月至少清除1次池中水生植物，後續會督促外包廠商增加清除頻率，減少水生植物生長過剩的情況。
張善政認為，夏天植物生長較快，1個月清理1次頻率恐不足，建議環保局運用智慧攝影機，在池邊監控布袋蓮等水生植物的覆蓋範圍，當植物覆蓋比率超過標準時，即自動通知人員前往處理，如此可避免人為判斷的主觀差異，也能改善被動通報的缺點。
