竹科三期土徵露曙光 近年已3波售地潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府提出的新竹科學園區三期計畫公益性及必要性評估報告，日前經內政部土徵小組會議同意完成審查，是竹科三期計畫近年重大進展。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府提出的新竹科學園區三期計畫公益性及必要性評估報告，日前經內政部土徵小組會議同意完成審查，是竹科三期計畫近年重大進展。記者郭政芬／攝影

新竹科學園區三期計畫歷經多次補正、排審，內政部土徵小組日前針對竹縣府提出的公益性及必要性評估報告，同意完成審查。縣長楊文科昨表示，延宕30多年竹科三期露出曙光，希望盡快完成都市計畫的審議流程，未來呼應桃竹苗大矽谷計畫，創造竹縣榮景。

地方對於竹科三期計畫贊成、反對都有，竹東二三重埔地主權益自救會多年來反對徵收，記者昨致電自救會長呂政權未獲回覆。有地方人士說，當地土地價格近年飆漲數倍，已出現3波出售潮，反對徵收的聲音有明顯減弱。

縣府指出，竹科三期規畫產業專用區約92公頃、住宅區57公頃、商業區約3.7公頃、農業區42.7公頃，並畫設約148.8公頃公共設施用地，包括學校用地、公園綠地、廣場及停車場等；因計畫區位於自來水水質水量保護區，產專區將朝向發展低汙染事業、資訊研發及農業生技等相關產業為原則。

竹科三期從1987年國科會畫定園區三期預定範圍起，歷經38年、5名縣長，楊文科上任後，將竹科三期列為施政「五支箭」之一，2019年起內政部召開多次都委會專案小組會議，提出資料補正、議題檢討、提報排審，國土署去年開第5次專案小組會議，要求提出公益性及必要性報告評估。

縣府產發處指出，內政部土徵小組8月6日舉行第309次大會會議，與會委員重視聯合國永續發展目標（SDGs）處理與達成情形，也針對社會福利設施用地比例、客家文化保存方式及農業區規畫與利用等議題提出建議。產發處代表逐項回應，並強調竹科三期位於科技產業軸帶，有發展需求。

針對新竹縣提出的竹科三期公益性及必要性評估報告，內政部土徵小組近日終於同意完成審查，這是楊文科重啟竹科三期計畫6年多來的重大進展。楊文科盼外界多支持，待完成都市計畫的審議流程後，區段徵收報核、開發作業就能接力展開，提供產業用地、增加就業機會。

