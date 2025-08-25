每公斤收購價提高6成！桃園清除小花蔓澤蘭 籲開花前除蔓事半功倍
桃園市副市長蘇俊賓今天出席中壢區辦理小花蔓澤蘭外來種清除宣導活動，下田清除小花蔓澤蘭藤蔓，市府農業局去年清除2.6萬公斤，並為鼓勵民眾除蔓，今年收購價從每公斤5元提高至8元，蘇俊賓表示，小花蔓澤蘭外來種入侵困擾農民30多年，影響原生植物生態，透過市府與社區協會合作搶在開花前除蔓，有效降低繁衍。
農業部定每年8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，市府農業局指出，原生中南美洲的小花蔓澤蘭，入侵台灣後，夏季蔓莖快速生長，嚴重破壞台灣原生植物生長空間，去年起結合社區除蔓總共2.6萬公斤，創歷年新高，扣除市府派工清除2.1萬公斤外，共收購2840公斤，效果良好，決定今年除蔓收購價格從每公斤5元提高到8元，擴大宣導社區、民眾除蔓。
這項宣導防治活動，蘇俊賓由市府農業局長陳冠義、小農手匠發展協會理事長余孟芬、興和里長及農友多人，一起下田使用大剪刀、耙子等清除工具清除，宣導農友、民眾有力出力清除小花蔓澤蘭，一行人總共清出180公斤小花藤蔓。
蘇俊賓表示，小花蔓蘭入侵破壞台灣植物生態，社區民眾最清楚，桃園市與社區協會合作，去年起透過「在地社區合作模式」精準鎖定小花蔓蘭清除區域，去年總共清除小花蔓澤蘭2.6萬公斤，雖是雇工除蔓居多，但是小花蔓澤蘭繁殖力強，透過在地社區力量，發掘潛在增生區域，初期「除惡務盡」，可發揮除蔓事倍功半效果。
他希望這項「桃園經驗」推廣至全國，一起守護台灣生態環境，蘇俊賓強調，夏季8、9月小花蔓澤蘭開花之前，結合社區掌握增生區域、增加社區居民辨識力，進行清除，將可降低小花蔓澤蘭繁衍強度，「在對的季節、用對的方法」，成效會更好。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言