每公斤收購價提高6成！桃園清除小花蔓澤蘭 籲開花前除蔓事半功倍

桃園市副市長蘇俊賓今天出席中壢區辦理小花蔓澤蘭外來種清除宣導活動，下田清除小花蔓澤蘭藤蔓，市府農業局去年清除2.6萬公斤，並為鼓勵民眾除蔓，今年收購價從每公斤5元提高至8元，蘇俊賓表示，小花蔓澤蘭外來種入侵困擾農民30多年，影響原生植物生態，透過市府與社區協會合作搶在開花前除蔓，有效降低繁衍。

農業部定每年8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，市府農業局指出，原生中南美洲的小花蔓澤蘭，入侵台灣後，夏季蔓莖快速生長，嚴重破壞台灣原生植物生長空間，去年起結合社區除蔓總共2.6萬公斤，創歷年新高，扣除市府派工清除2.1萬公斤外，共收購2840公斤，效果良好，決定今年除蔓收購價格從每公斤5元提高到8元，擴大宣導社區、民眾除蔓。

這項宣導防治活動，蘇俊賓由市府農業局長陳冠義、小農手匠發展協會理事長余孟芬、興和里長及農友多人，一起下田使用大剪刀、耙子等清除工具清除，宣導農友、民眾有力出力清除小花蔓澤蘭，一行人總共清出180公斤小花藤蔓。

蘇俊賓表示，小花蔓蘭入侵破壞台灣植物生態，社區民眾最清楚，桃園市與社區協會合作，去年起透過「在地社區合作模式」精準鎖定小花蔓蘭清除區域，去年總共清除小花蔓澤蘭2.6萬公斤，雖是雇工除蔓居多，但是小花蔓澤蘭繁殖力強，透過在地社區力量，發掘潛在增生區域，初期「除惡務盡」，可發揮除蔓事倍功半效果。

他希望這項「桃園經驗」推廣至全國，一起守護台灣生態環境，蘇俊賓強調，夏季8、9月小花蔓澤蘭開花之前，結合社區掌握增生區域、增加社區居民辨識力，進行清除，將可降低小花蔓澤蘭繁衍強度，「在對的季節、用對的方法」，成效會更好。 桃園市副市長蘇俊賓（左四）率員下田，清除入侵小花蔓澤蘭藤蔓180斤，宣導蔓澤蘭開花前移除降低繁衍。記者曾增勳／攝影

商品推薦