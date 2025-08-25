快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

性騷擾申訴逾6成是小雇主 桃市府提供補助解困境

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
性別平等工作法有關性騷擾防治修正規定實施已滿1年，但許多業者因資源相對有限，導致事發後未能妥善處理，為協助相關雇主完善調查程序，桃園市勞動局今表示將提供補助。示意圖／Ingimage
性別平等工作法有關性騷擾防治修正規定實施已滿1年，但許多業者因資源相對有限，導致事發後未能妥善處理，為協助相關雇主完善調查程序，桃園市勞動局今表示將提供補助。示意圖／Ingimage

性別平等工作法有關性騷擾防治修正規定實施已滿1年，但桃園有許多公司旗下員工未達100人，因資源相對有限，導致性騷擾事件發生後未能妥善處理。桃園市勞動局今表示，為協助相關雇主完善調查程序，將提供補助費用，包括訪談費、調查報告稿費。

勞動局表示，性別平等工作法有關性騷擾防治的修正規定，自去年3月8日起施行實施至今已滿1年，新制上路後，雇主如受理受雇者或求職者所提性騷擾申訴，須對性騷擾事件進行調查，並對行為人適當懲戒或處理，如被申訴人屬最高負責人或僱用人、雇主未處理，或是不服被申訴人調查或懲戒結果，則可向地方主管機關提起申訴。

不過勞動局發現，被申訴的雇主中，有超過6成受雇者未達100人，此規模的部分事業單位因資源較有限，或因制度未臻完善、欠缺專業法務人員協助，導致發生性騷擾事件後未能妥善處理，讓受雇者權益受損。

勞動局表示，為協助受雇者未達100人的雇主完善調查程序，市府將提供調查職場性騷擾案件補助費用。

其中，在桃園市領有執業證照、依法已辦理登記或設有稅籍，且雇用受僱者未達100人的雇主（不包括公立機關、公立學校、各級軍事機關、部隊、行政法人及公營事業機構），在接獲被害人申訴後，若請勞動部工作場所性騷擾調查專業人才資料庫的調查專業人士協助調查案件，可向勞動局申請補助。

項目包括訪談費，每次補助上限2250元、每案上限4次，以及調查報告稿費，每案補助上限6000元。

桃園 雇主 性騷擾

延伸閱讀

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

教團批性教育引用性暗示媒材、鼓勵情慾探索 也恐性騷擾

台南警接她陳情電話稱「能陪我嗎」 性騷被記大過提訴訟法院打臉

相關新聞

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。張表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪...

黃太平三連霸奪日本國際書法比賽特別賞 鍾東錦接見表揚

苗栗縣書法家黃太平連續三年榮獲由日本國際書法比賽特別賞，為苗栗縣贏得國際榮譽，縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來...

外包廠商消極？桃園南崁濕地變「大草原」 里長怒批

桃園市南崁溪人工濕地過去受廢水汙染，經數十年整治，成功復育多樣化動植物，近期卻出現淤泥堆積、雜草叢生等問題，現場宛如一片...

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

新竹市文化局廣設圖書服務據點及充實館藏量，但受圖書館新總館興建計畫影響，圖書總館自2020年3月起封館，其館藏圖書資料共...

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，...

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

新竹科學園區三期計畫經內政部會議，針對竹縣（竹東鎮）(原竹科三期)」公益性及必要性評估報告，同意完成審查，新竹縣長楊文科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。