桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。張表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪資水準的目標，目前已邁入最後1年，桃園捷運系統持續擴大，也將創造更多就業機會，成為北台灣最具潛力的公共交通事業體。

桃捷公司今與工會簽訂的團協內容包括工會會員到職滿1年後，每年可享有1日有薪家庭假；服教育召集5日以上者，教召前1日給予有薪路程假：受教召5日以上且解除召集隔日為工作日者，給予1日有薪教召補假。

桃捷公司董事長沈志藏表示，這是公司成立15年來，首次由現任經營團隊主動與工會展開協商，歷時1年半及數次會議，終於成功簽署，意義重大。捷運產業屬高壓、輪班性質，本次協約以員工角度出發，目標建構長期穩定且具競爭力的人才制度，並實現勞資共識。

工會理事長陳祈隆表示，張市府上任以來不僅推動夜班津貼調升、連續3年調薪優於軍公教及同業，今年更首次發放1.9個月的績效獎金，鼓舞基層士氣；未來工會將持續與市府和公司三方協力，打造和諧職場。

張善政表示，桃園捷運建設進度全面加速，未來數年內桃園捷運將迎來前所未有的轉型與擴張期，目前桃捷公司及捷工局已積極啟動前置作業與招標準備，多項工程將於年底前陸續開工，市府也期盼將桃捷打造為值得投入與長期發展的職涯平台。

