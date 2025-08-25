快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。張表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪資水準的目標，目前已邁入最後1年，桃園捷運系統持續擴大，也將創造更多就業機會，成為北台灣最具潛力的公共交通事業體。

桃捷公司今與工會簽訂的團協內容包括工會會員到職滿1年後，每年可享有1日有薪家庭假；服教育召集5日以上者，教召前1日給予有薪路程假：受教召5日以上且解除召集隔日為工作日者，給予1日有薪教召補假。

桃捷公司董事長沈志藏表示，這是公司成立15年來，首次由現任經營團隊主動與工會展開協商，歷時1年半及數次會議，終於成功簽署，意義重大。捷運產業屬高壓、輪班性質，本次協約以員工角度出發，目標建構長期穩定且具競爭力的人才制度，並實現勞資共識。

工會理事長陳祈隆表示，張市府上任以來不僅推動夜班津貼調升、連續3年調薪優於軍公教及同業，今年更首次發放1.9個月的績效獎金，鼓舞基層士氣；未來工會將持續與市府和公司三方協力，打造和諧職場。

張善政表示，桃園捷運建設進度全面加速，未來數年內桃園捷運將迎來前所未有的轉型與擴張期，目前桃捷公司及捷工局已積極啟動前置作業與招標準備，多項工程將於年底前陸續開工，市府也期盼將桃捷打造為值得投入與長期發展的職涯平台。

桃捷 捷運公司

延伸閱讀

外包廠商消極？桃園南崁濕地變「大草原」 里長怒批

指國民黨主席「盧秀燕眾望所歸」 張善政：盼她能承擔

「我家也受惠」張善政憶新店花園新城困境 感謝羅明才奔走

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

相關新聞

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

桃園捷運公司今與桃捷企業工會簽訂團體協約，並由桃園市長張善政到場見證。張表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪...

黃太平三連霸奪日本國際書法比賽特別賞 鍾東錦接見表揚

苗栗縣書法家黃太平連續三年榮獲由日本國際書法比賽特別賞，為苗栗縣贏得國際榮譽，縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來...

外包廠商消極？桃園南崁濕地變「大草原」 里長怒批

桃園市南崁溪人工濕地過去受廢水汙染，經數十年整治，成功復育多樣化動植物，近期卻出現淤泥堆積、雜草叢生等問題，現場宛如一片...

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

新竹市文化局廣設圖書服務據點及充實館藏量，但受圖書館新總館興建計畫影響，圖書總館自2020年3月起封館，其館藏圖書資料共...

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，...

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

新竹科學園區三期計畫經內政部會議，針對竹縣（竹東鎮）(原竹科三期)」公益性及必要性評估報告，同意完成審查，新竹縣長楊文科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。