黃太平三連霸奪日本國際書法比賽特別賞 鍾東錦接見表揚

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來精進書藝、致力推廣書法教育與文化傳承。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來精進書藝、致力推廣書法教育與文化傳承。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣書法家黃太平連續三年榮獲由日本國際書法比賽特別賞，為苗栗縣贏得國際榮譽，縣長鍾東錦今天在縣府接見並表揚黃太平多年來精進書藝、致力推廣書法教育與文化傳承。

由日本公益財團法人武道館主辦的第六十一回「日本書初め大展覽會國際書法比賽」，於今年2月23日在東京隆重舉行，此賽事為日本新年後最具規模與影響力的書法盛會，吸引來自世界各地的頂尖書法家參賽。

黃太平憑藉深厚功力、沉穩筆觸與獨具韻味的作品，第三度奪得特別賞，成功締造三連霸佳績，再度讓台灣書法之美在國際舞台上綻放光彩。

黃太平自小學五年級起，開始臨摹字帖，研習正楷、草書、隸書、篆書等多種書體，數十年如一日勤練不輟；期間，他在全國性書法比賽中多次奪得前三名殊榮，也常受邀擔任比賽評審。

2019年，他更受邀赴法國羅浮宮參展，向國際觀眾展現東方書法的獨特魅力。黃太平現任苗栗縣藝文推廣協會理事長，除創作外，他更專注於書法教育推廣，經常走入校園與社區，指導學生與樂齡族群體驗書法之美，也曾獲中華民國書學會頒發全國傳書名師獎。

黃太平表示，書法是我國固有的國粹，能修身養性、調氣養神、活化腦細胞，對身心健康大有益處，許多書法家皆長壽康健，因此希望能透過推廣，讓更多人從中受益。

鍾東錦致詞時，肯定黃太平老師在藝術成就上持續精進，更以無私奉獻的精神，長年推廣樂齡與校園書法研習，啟發年輕學子認識並傳承這門傳統藝術。他並勉勵縣民以黃太平為榜樣，在各行各業堅持努力、追求卓越，共同為苗栗爭取更多榮譽與肯定。

黃太平憑藉深厚功力、沉穩筆觸與獨具韻味的作品，三度奪得「日本書初め大展覽會國際書法比賽」特別賞，再度讓台灣書法之美在國際舞台上綻放光彩。圖／苗栗縣政府提供
黃太平憑藉深厚功力、沉穩筆觸與獨具韻味的作品，三度奪得「日本書初め大展覽會國際書法比賽」特別賞，再度讓台灣書法之美在國際舞台上綻放光彩。圖／苗栗縣政府提供

日本 書法家 苗栗縣 鍾東錦

