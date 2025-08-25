外包廠商消極？桃園南崁濕地變「大草原」 里長怒批

桃園市南崁溪人工濕地過去受廢水汙染，經數十年整治，成功復育多樣化動植物，近期卻出現淤泥堆積、雜草叢生等問題，現場宛如一片大草原，遭當地里長批評處理效率不佳，影響民眾觀感。環保局回應將請外包廠商加強清除頻率，市長張善政則表示，會研議在池邊設置智慧型攝影機，提升管理效率。

廣達2公頃的南崁溪人工濕地曾因工業及家庭廢水排放遭受嚴重汙染，經在地近20年努力，成功復育浮葉絕蓮、桃園蓮、台灣萍蓬草等30種水生植物，還有50多種鳥類和螢火蟲，良好的生態復育成果讓當地成為「南崁後花園」，帶動觀光人潮。

不過市府今舉辦蘆竹區基層座談會時，錦興里長林延珠指出，在地多處池塘近期出現淤泥堆積、布袋蓮雜草叢生等狀況，里民屢次通報，相關單位處理效率卻極差，嚴重影響休憩民眾的觀感。

林延珠說，委管單位過去配合度不錯，都會安排固定時間維護，但外包廠商更換後，態度變得消極，即使報修2個月都沒有人實際處理，現在池上浮萍叢生、水中跳石浮動、多樣器具損壞，希望相關單位能夠重視、積極處理。

環保局表示，依據合約規定，委辦公司每日皆須派員巡檢、清除雜物，每月至少清除1次池中水生植物，環保局後續會督促外包廠商增加清除頻率，減少水生植物生長過剩的情況。

張善政表示，夏天植物生長較快，1個月清理1次頻率恐不足，建議環保局運用智慧科技，在池邊設置攝影機，監控布袋蓮等水生植物的覆蓋範圍，當植物覆蓋比率超過標準時，即自動觸發通報機制，通知人員前往處理，如此可避免人為判斷的主觀差異，也能改善被動通報的缺點，提升維護效率。

