桃園市青年局宣布 2026舉辦國際學生設計研習營
「ISDW 2025國際學生設計研習營」22日於南韓首爾頒獎，台日韓超過60名設計系學生與會，桃園市政府青年局局長侯佳齡出席活動並進行交流，她也宣布，桃園為明年主辦城市。
桃園市政府青年事務局今天發布新聞稿表示，ISDW（International Student Design Workshop）2025國際學生設計研習營，由KIDA韓國工業設計協會主辦、TIDA中華民國工業設計協會及JIDA日本工業設計協會協辦，活動為台日韓設計相關系所學子搭建平台，期盼透過交流拓展設計力與創造力。
青年事務局說，4名來自桃園市元智大學及銘傳大學的學生也參與活動，侯佳齡不但出席活動，更與學子交流傾聽大家對研習營的建議想法。侯佳齡也宣布，桃園市將成為明年ISDW國際學生設計研習營主辦城市，同時將承辦 2026台灣設計展，未來將結合在地企業力量，邀請青年以設計手法詮釋桃園特色，成果將於 「2026台灣設計展在桃園」國際青年展區展出。
青年事務局表示，侯佳齡此行也拜會首爾特別市廳青年未來規劃局（Youth & Future Planning Bureau）局長金哲熙等人，針對首爾青年政策、地方創生及設計政策交流。
侯佳齡指出，桃園市政府透過多元管道培育青年設計人才，這次交流，首爾市諸多經驗值得桃園借鏡，未來將持續推動國際交流與合作，讓青年從台灣邁向國際。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言