桃園市青年局宣布 2026舉辦國際學生設計研習營

「ISDW 2025國際學生設計研習營」22日於南韓首爾頒獎，台日韓超過60名設計系學生與會，桃園市政府青年局局長侯佳齡出席活動並進行交流，她也宣布，桃園為明年主辦城市。

桃園市政府青年事務局今天發布新聞稿表示，ISDW（International Student Design Workshop）2025國際學生設計研習營，由KIDA韓國工業設計協會主辦、TIDA中華民國工業設計協會及JIDA日本工業設計協會協辦，活動為台日韓設計相關系所學子搭建平台，期盼透過交流拓展設計力與創造力。

青年事務局說，4名來自桃園市元智大學及銘傳大學的學生也參與活動，侯佳齡不但出席活動，更與學子交流傾聽大家對研習營的建議想法。侯佳齡也宣布，桃園市將成為明年ISDW國際學生設計研習營主辦城市，同時將承辦 2026台灣設計展，未來將結合在地企業力量，邀請青年以設計手法詮釋桃園特色，成果將於 「2026台灣設計展在桃園」國際青年展區展出。

青年事務局表示，侯佳齡此行也拜會首爾特別市廳青年未來規劃局（Youth & Future Planning Bureau）局長金哲熙等人，針對首爾青年政策、地方創生及設計政策交流。

侯佳齡指出，桃園市政府透過多元管道培育青年設計人才，這次交流，首爾市諸多經驗值得桃園借鏡，未來將持續推動國際交流與合作，讓青年從台灣邁向國際。

