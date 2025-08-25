新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

新竹市文化局廣設圖書服務據點及充實館藏量，但受圖書館新總館興建計畫影響，圖書總館自2020年3月起封館，其館藏圖書資料共有25萬7134冊均暫存於新竹學租大樓，無法提供借閱服務，且特色主題館藏管理欠周，電子書使用率及部分微型圖書館書籍借閱周轉率偏低，遭審計室糾正。

文化局回應，市府於新總圖興建前已先行規畫將舊總圖熱門書籍轉移至其他分館供民眾借閱，封存書籍多為罕見書，未來亦會保存於新總圖的密集書庫；另於新總圖興建期間竹市各圖書分館也持續添購實體、電子書館藏，總量已增加約15萬1000餘冊。

此外，今年已訂購租賃約20項電子數位資源，電子書總藏書量達36萬4294冊，讓民眾不受空間、時間限制，可以隨時借閱電子書。後續於圖書館各項閱讀活動或草地故事節，加強推廣電子閱讀資源，及辦理校園數位閱讀活動。

文化局指出，依去年12月通過的竹市圖書館藏發展政策，督導圖書分館提高特色館藏採購比重，規畫特色館藏主題書展，以期在新總圖完工後，建構圖書網絡，豐富民眾閱讀資源。

審計室指出，文化局為提供優質圖書館藏資源、閱讀環境及推廣閱讀服務，於3個行政區廣設服務據點，已建置總館1座（重建中）、分館8座及微型圖書館（下稱微圖）4座。截至2024年底止，總館、分館及微圖的館藏量合計94萬 866冊，以竹市人口45萬7242人計算，每位市民平均擁有藏書2.07冊。

不過，因受到圖書館總館興建計畫影響，封館後其館藏圖書資料為25萬7134冊均暫存於新竹學租大樓，無法提供借閱服務，及因館藏查詢系統異常，致查詢頁面無法呈現館藏狀況，未能提供民眾借閱者約1萬8000冊，累計封存館藏計27萬5134冊，經重新設算每位市民平均可借閱藏書降至1.47冊。

另外，文化局已訂定各館館藏特色主題，但金山、南寮、香山、鹽水、動物園、龍山等6座分館將特色館藏歸類為一般圖書，無法統計特色館藏占比情形，另香山、南寮等2座分館未於館內顯眼處設置特色主題專區或未充分運用陳列空間，文化局應優化特色館藏管理模式與擺設效益，提升特色主題推動成效。

審計室說，經文化局委外調查，有8成受訪民眾不瞭解電子資源而未曾於館內使用相關資源，此外，文化局陸續在稅務局、明志書院立體停車場、香山區行政大樓及柴橋市民活動中心設置4微型圖書館，但柴橋市民活動中心使用頻率明顯落後其他3座，建議文化局研議增設系統主動通知書籍存量偏低警示功能可行性，藉此提升書籍借閱周轉率。

