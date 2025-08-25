2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場
2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，特別的是，今年市府文化局攜手實境遊戲品牌「聚樂邦」及新竹都城隍廟推出期間限定實境任務「枷好運！都城隍挑戰」，以創新互動方式結合傳統信仰文化，邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力。
文化局表示，「枷好運！都城隍挑戰」以「消災解厄、迎來好運」為主題，玩家須依任務指引完成一連串現場挑戰，並透過專屬AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。成功完成挑戰的玩家可獲得專屬「電子護身符」，讓祝福隨身守護，為節慶注入更多趣味與儀式感。
文化局指出，市府推出結合歷史、動漫與沉浸體驗的實境遊戲「塹裡尋妖」，已榮獲倫敦設計大獎雙金獎及美國繆思設計大獎金獎肯定。「枷好運！都城隍挑戰」是市府推動「文化與科技」融合的再次創新實踐，將傳統信仰與遊戲互動結合，不僅創新宗教儀式體驗，也讓年輕世代能以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。
文化局強調，「枷好運！都城隍挑戰」是未來與新竹都城隍廟合作推出主題遊戲的前導體驗，讓民眾搶先透過遊戲互動感受城隍信仰的魅力。未來文化局將持續結合藝文活動，深化文化創意應用，開發更多融合創意的文化體驗。更多活動資訊請上「新竹市文化局」官網查詢，「塹裡尋妖」實境遊戲購買請至「聚樂邦」遊戲平台查詢。
代理市長邱臣遠表示，新竹都城隍廟是城市重要的信仰中心，也是竹塹城的文化地標。透過將傳統信仰與科技遊戲結合，不僅讓宗教文化有了全新的體驗方式，更能吸引不同世代走進廟宇，感受中元城隍祭的精神與熱鬧氛圍。歡迎民眾於活動期間來趟新竹小旅行，一邊挑戰闖關、體驗信仰文化，一邊品嚐道地美食，感受這座城市的獨特風味。
