快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市文化局攜手實境遊戲品牌「聚樂邦」推出期間限定實境任務「枷好運！都城隍挑戰」。圖／新竹市府提供
新竹市文化局攜手實境遊戲品牌「聚樂邦」推出期間限定實境任務「枷好運！都城隍挑戰」。圖／新竹市府提供

2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，特別的是，今年市府文化局攜手實境遊戲品牌「聚樂邦」及新竹城隍廟推出期間限定實境任務「枷好運！都城隍挑戰」，以創新互動方式結合傳統信仰文化，邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力。

文化局表示，「枷好運！都城隍挑戰」以「消災解厄、迎來好運」為主題，玩家須依任務指引完成一連串現場挑戰，並透過專屬AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。成功完成挑戰的玩家可獲得專屬「電子護身符」，讓祝福隨身守護，為節慶注入更多趣味與儀式感。

文化局指出，市府推出結合歷史、動漫與沉浸體驗的實境遊戲「塹裡尋妖」，已榮獲倫敦設計大獎雙金獎及美國繆思設計大獎金獎肯定。「枷好運！都城隍挑戰」是市府推動「文化與科技」融合的再次創新實踐，將傳統信仰與遊戲互動結合，不僅創新宗教儀式體驗，也讓年輕世代能以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。

文化局強調，「枷好運！都城隍挑戰」是未來與新竹都城隍廟合作推出主題遊戲的前導體驗，讓民眾搶先透過遊戲互動感受城隍信仰的魅力。未來文化局將持續結合藝文活動，深化文化創意應用，開發更多融合創意的文化體驗。更多活動資訊請上「新竹市文化局」官網查詢，「塹裡尋妖」實境遊戲購買請至「聚樂邦」遊戲平台查詢。

代理市長邱臣遠表示，新竹都城隍廟是城市重要的信仰中心，也是竹塹城的文化地標。透過將傳統信仰與科技遊戲結合，不僅讓宗教文化有了全新的體驗方式，更能吸引不同世代走進廟宇，感受中元城隍祭的精神與熱鬧氛圍。歡迎民眾於活動期間來趟新竹小旅行，一邊挑戰闖關、體驗信仰文化，一邊品嚐道地美食，感受這座城市的獨特風味。

「枷好運！都城隍挑戰」邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力，實境任務將傳統信仰與遊戲互動結合，讓年輕世代以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。圖／新竹市府提供
「枷好運！都城隍挑戰」邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力，實境任務將傳統信仰與遊戲互動結合，讓年輕世代以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。圖／新竹市府提供
成功完成挑戰的玩家可獲得專屬「電子護身符」，讓祝福隨身守護。圖／新竹市府提供
成功完成挑戰的玩家可獲得專屬「電子護身符」，讓祝福隨身守護。圖／新竹市府提供
玩家透過專屬AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。圖／新竹市府提供
玩家透過專屬AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。圖／新竹市府提供

信仰 新竹 文化局 城隍廟 邱臣遠

延伸閱讀

受罕見疾病之苦 小賈斯汀感謝神寬恕

男疑持槍場面緊張 警冷靜應變…竹市警專生：難忘實習經驗

諸羅城隍中元祭 1500萬城門超吸睛

竹市光武國中 成功挑戰西班牙162公里走讀之旅

相關新聞

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

新竹科學園區三期計畫經內政部會議，針對竹縣（竹東鎮）(原竹科三期)」公益性及必要性評估報告，同意完成審查，新竹縣長楊文科...

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

新竹市文化局廣設圖書服務據點及充實館藏量，但受圖書館新總館興建計畫影響，圖書總館自2020年3月起封館，其館藏圖書資料共...

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，...

中壢新明市場搬遷中繼商場明年動工 新明市場海砂屋大樓拆除

桃園市政府為解決中壢區新明市場沉痾，35年的新明公有零售市場大樓預計2027年10月之後拆除，市府在廣明二停車場興建新明...

苗栗10聚落位水源區 國土計畫未列保育地 民代鬆口氣

苗栗縣南庄鄉、獅潭鄉10處原住民集居聚落，雖地處飲用水水源水質保護區，國土功能分區圖草案最近審議通過，並未通案性畫設國土...

桃園運動卡推優惠 市民盼多納私立場館

桃園市政府推動運動平權，但市民卡或敬老愛心卡特約運動場館優惠，多以公立為主，遭審計處點名檢討，部分民代、健身族也盼望更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。