竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光
新竹科學園區三期計畫經內政部會議，針對竹縣（竹東鎮）(原竹科三期)」公益性及必要性評估報告，同意完成審查，新竹縣長楊文科表示，延宕30多年的竹科三期終於露出曙光，盼外界多支持，未來將呼應中央桃竹苗大矽谷計畫，提供產業用地，增加就業機會，希望盡快走完都市計畫的審議流程，讓徵收和開發作業能接力展開，創造竹縣未來幾十年的榮景。
縣府產發處表示，內政部土徵小組8月6日召開第309次大會會議中，針對新竹縣提出的「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（第二次通盤檢討），新竹縣轄部分（竹東鎮）(原竹科三期)」公益性及必要性評估報告，同意完成審查，這也是楊文科重啟竹科三期計畫6年多來一大進展。
產發處指出，為落實縣長五支箭之一的竹科三期計畫，從2019年起內政部已召開多次都委會專案小組會議，這幾年來歷經多次的資料補正、相關議題再予檢討、提報排審，於2024年內政部國土署召開第5次專案小組會議，要求進行公益性及必要性提出報告評估，終結空轉開始往前邁進。
日前召開的內政部土徵小組第309次大會中，與會委員十分重視聯合國永續發展目標（SDGs）之處理與達成情形，也針對社會福利設施用地畫設比例，區內客家文化保存方式以及農業區規畫與利用等議題提出建議，縣府產發處逐項說明回應，並強調科學園區三期遲未開發，道路狹小、公共設施不足、地方無法發展，同時也分析這個計畫位於科技產業軸帶，與新竹科學園區有很強的關聯性，有產業用地與相關公共設施用地的需求。
產發處長陳偉志表示，後續內政部授權由作業單位(地政司)檢核縣府修正情形並循序提報內政部備查，之後再回歸內政部都市計畫委員會續審。待完成最重要的都市計畫審議程序後，就可續辦區段徵收報核，以及工程設計與開闢作業，逐步構築竹科三期計畫的發展樣貌。
