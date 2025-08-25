中壢新明市場搬遷中繼商場明年動工 新明市場海砂屋大樓拆除

桃園市政府為解決中壢區新明市場沉痾，35年的新明公有零售市場大樓預計2027年10月之後拆除，市府在廣明二停車場興建新明中繼市場，10月底前確定安置攤商家數，明年下半年動工，多位市議員今天上午表示，新明市場暫遷中繼市場營運後，原舊市場大樓重建複合型市場大樓需重新規畫思考。

中壢區明德路、民權路巷的新明公有零售市場大樓自1990年興建使用至今，但該市場大樓2012年經鑑定為海砂屋，隔年評鑑危樓進行補強，去年發現大樓結構再惡化安全堪慮，影響攤商生意，現有登錄117家攤商、實際營運不到80家，該市場大樓採「先建後拆、原地安置」重建，攤商2027年10月將搬遷距離約100公尺的新明中繼商場營業，原舊市場大樓拆除。

市府經發局表示，為推動新明公有零售市場大樓重建，市府取得軍方同意「先租後撥」方式，在距新明市場約100公尺中壢廣明路、廣明路122巷的現有廣明二停車場設置新明中繼商場，面積約450餘坪，10月底前確定安置搬遷攤商家數，中繼商場預計明（2026）年下半年動工、2027年10月完工啟用，屆時現有海砂屋舊新明市場大樓拆除重建複合式新型市場。

民進黨市議員彭俊豪認為，新明市場攤商搬遷至中繼市場營業後，原海砂屋市場大樓拆除重建，未來攤商搬至中繼市場，如果營運狀況好，如同桃園新永和市場營運模式，市府可考慮將改建新明市場大樓重新規畫其他地方所需公共建設，就原攤商意願給予合理補償。

國民黨市議員梁為超指出，新明市場攤商搬遷至中繼市場後，原市場大樓未來重建新市場大樓應規畫整潔新型態市場，讓原攤商重回營業，樓上空間引進社宅及社福機構，他建議樓上空間亦規畫青年文及藝術展演空間，與新市場結合，成新地標。

無黨籍市議員謝美英表示，新明市場大樓重建市場大樓後，未來一樓規畫乾淨的新型式市場供攤商經營，樓上空間建議配合規畫做主題式集中市集，引進像是過去令人記憶深刻的米卦算命或在地受歡迎的較罕見店舖主題市集，有別於傳統市場。 中壢區廣明二停車場用地（見圖）將興建新明中繼商場，明年動工、2027年10月啟用。記者曾增勳／攝影

