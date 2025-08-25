桃園運動卡推優惠 市民盼多納私立場館

桃園市政府推動運動平權，但市民卡或敬老愛心卡特約運動場館優惠，多以公立為主，遭審計處點名檢討，部分民代、健身族也盼望更多私立場館看得到、也享用得到；市府體育局允諾將加強爭取私立場館加入，並優化行銷策略，讓更多市民參與。

市府體育局為提升運動人口，去年1000萬元推動運動卡計畫，持市民卡或敬老愛心卡，進入特約運動場館即可享半價或全額免費等優惠，根據持敬老愛心卡人次統計，從2022年的13萬8299人次，增加至去年的54萬8126人次，使用點數從847萬7758點，增至2917萬3384點。

審計處審核報告認為運動卡計畫成效顯著，敬老愛心卡使用人次及點數，兩年間大幅增加296.33%、244.12%，但特約場館多以國民運動中心，及市立運動場館為主，私營運動場館僅占少數，恐限縮民眾選擇。

平日有健身習慣的蘇先生說，市府提供市民卡優惠立意良善，但優惠多僅限於公立場館，入場時間彈性、設施較多樣化的私立健身房卻用不到，感覺有些不公平，希望市府可以改善，讓更多健身族受惠。

市議員李宗豪表示，推動運動平權的方向正確也有效果，不過目前多以公立為主，像龜山的國民運動中心（樂活運動館）還沒蓋好，市民短期還享受不到，凸顯私立場館的重要性，建議市府除了確保運動中心如期如質完工外，應該設立誘因吸引私立場館加入，也可以成立單一窗口協助輔導私場館改善設施、符合法規檢查。

市議員陳雅倫建議市府可與更多運動場館合作，使用市民卡與敬老愛心卡的運動卡優惠，尤其沒有國民運動中心的行政區，或是像龜山區尚未完工，更應該加強公私合作，讓全民運動普及。

體育局回應指出，運動卡計畫歷年執行率均達9成以上，約10萬人次參與，今年截至7月底有超過8萬1000人次受惠，顯示計畫已成功鼓勵市民養成運動習慣，今年續辦的數位走跑平台計畫有10萬4002人次參與，成長比率也大幅提升。

體育局長許彥輝表示，市府每年皆邀請私立運動場館加入運動卡計畫，但私立場館多為會員綁定制，不開放民眾購票入場，且須公共安全檢查及消防安全檢查合格才符合資格，因此申請意願較低，後續會加強辦理申辦說明會，廣邀運動場館參與，也將新增導入市民卡App集點活動、有獎徵答及問卷調查，提升市民參與動機。

