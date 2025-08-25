星期評論／政治掛帥 不顧民生 綠營2026恐陷苦戰

大罷免喧騰大半年，最終桃竹竹苗4縣市罷免案全面潰敗，核三延役公投也都以逾8成同意票的驚人戰果收場。不僅反映多數選民不滿綠營「政治掛帥、不顧民生」，也為2026縣市長選舉敲響警鐘，綠營在桃竹苗恐人選難產、陷入苦戰。

桃竹苗一向是藍營優勢區，今年初大罷免襲來，11席藍營與泛藍立委全面遭到綠營與罷團鎖定，新竹市長高虹安更被民進黨立院黨團總召柯建銘列為頭號目標。然而，罷團在連署階段雖頗具聲勢，但受限於藍大於綠的盤勢，僅桃竹「8加1」案進入投票。

尤其是第三勢力近年在新竹崛起，「藍白合」反惡罷模式奏效。726首波罷免投票，高虹安與藍委鄭正鈐皆繳出逾10萬張不同意票，都超越各自當選票數，此股氣勢一路延續至823之役，竹二藍委林思銘成功擊退「綠黃合」，藍白合戰力更加鞏固。

回顧兩波罷免期，從桃園6區「全罷」、竹市「雙罷」與竹二罷免案，綠營與罷團初期氣勢凌厲，連番指控藍白刪凍預算、毀憲亂政，更以「反共護台」作為主旋律。

但期間宣傳頻頻出現造謠與羞辱言論，竹市甚至有罷免看板寫「若連署不成，大家財產歸零」，語帶恐嚇的極端、降智操作，早激起選民反感。

一般人認知，選舉4年1次，綠營卻刻意推動大罷免要1年選1次，過程勞民傷財、仇恨對立不斷。726大罷免失敗後，823林思銘罷免案更顯「師出無名」，綠營士氣低迷、罷團內訌頻傳，無力抵擋藍白合作，同意罷免票僅3萬，遠低於近6萬的罷免門檻。

苗栗雖未列入罷免投票區，但823核三延役公投中同意率高達8成6，居本島縣市之冠。顯見綠營主張的「非核家園」口號難在藍營優勢區立足，加上賴政府在經濟、民生的失能施政，更讓無罷免票可投的苗栗選民，選擇以公投票表達「賭爛」心聲。

綠營在桃竹苗經營本就艱困，如今大罷免大失敗、中央執政又不得民心，已使「反綠」結構擴大。若藍白持續合，2026桃竹竹苗縣市長選戰，綠營不僅難以突破，也將面臨前所未有的困境。

商品推薦