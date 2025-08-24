聽新聞
太熱！桃園洽溪數萬死魚飄惡臭 檢測魚群這原因暴斃派人清除
桃園市中壢區洽溪里三聖宮前洽溪河段今天出現大量魚群翻白死亡，估計可能數萬尾漂浮溪流，天氣炎熱，魚屍發出惡臭，市府環保、水務局今天下午即派員檢測，研判是近日天氣高溫炎熱，河川溶氧量偏低，造成魚群死亡，已開始清除魚屍，預計2至3天完成。
中壢區一市民PO文指今天經過洽溪里三聖旁溝渠，聞到大量死魚惡臭，下車查發現上游有大量的死魚漂流，立即通報市府處理；中壢區洽溪里長游家興表示，近日沒下雨，天氣太熱，洽溪水淺魚群缺氧死亡，死魚天熱發出臭味，里民發現立即通報，擔心汙染環境。
市府環保局表示，接獲民眾通報後立即派員至三聖宮前的洽溪溝渠勘查，發現大量魚群死亡，部份魚隻存活呈浮頭缺氧，現場取樣檢測水質是水中溶氧量偏低，再巡查上下游發現死亡魚群，分佈中壢區中正路的三芝五號橋至下游大園區田溪路照鏡橋，沿線均有魚群缺氧死亡或瀕死，初步研判溪水溶氧量過低。
市府水務局表示，環保局檢測水質為溶氧量偏低，無其他水質異常，研判天氣高溫炎熱、河川溶氧量偏低造成死魚事件，該局人員巡檢發現死魚分佈在三聖宮的洽溪上、下游河段，該局派員在三聖宮下游設置多處攔截網防止死魚向下游擴散，今天先出動4人清理死魚數量約1000多隻，明天加派人力及機具加速清理作業，預計2至3天可全數清完。
