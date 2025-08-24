快訊

三代同堂拍創意照 桃園祖父母節見證跨世代溫情

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今天是祖父母節，桃市府今結合創意照片徵件頒獎、趣味闖關遊戲、舞台表演及各局處樂齡教育宣導與摸彩活動，市長張善政也到場參與。記者朱冠諭／攝影
今天是祖父母節，桃園市家庭教育中心今年舉辦創意照片徵件，邀請祖孫三代發揮創意記錄祖孫情，其中，得獎家庭「決戰家族」，由導演徐紫柔帶著高齡90多歲的外婆拍攝創意變裝照，場面溫馨有趣。

每年8月的第四個星期是祖父母節，市府今年結合創意照片徵件頒獎、趣味闖關遊戲、舞台表演及各局處樂齡教育宣導與摸彩活動，吸引許多祖孫家庭熱情參與；其中，「祖孫樂淘桃」創意照片徵件邀請祖孫三代一同發揮創意，留下珍貴影像，並從參賽者中選出優等及佳作。

得獎家庭「決戰家族」由導演徐紫柔與外婆「中壢一朵花」蔡鍾景妹，攜手家人創意變裝拍攝生動有趣照片，為家人建立愉快且珍貴的連結。徐紫柔說，雖然外婆罹患失智症，但透過影像創作讓家人間的感情更加深厚，也讓她看見外婆依然充滿光彩與活力。

此外，現場設計多元闖關遊戲及攤位，像是推出家庭教育資源卡，讓民眾輕鬆認識各項家庭教育服務；另結合桃園在地特色的早安圖，鼓勵年輕世代在日常生活中向長輩表達關懷，並可將「幸福+明信片」投入時光郵筒，由中心協助於年底寄出。「心動便利貼」則鼓勵民眾寫下對家人的感謝與祝福。

市長張善政表示，祖父母擁有豐富的人生經驗與智慧，是家庭的重要支柱，祖父母在家庭中的價值，不僅體現在傳承歷史與分享智慧上，也展現在情感支持與角色平衡方面，此次慶祝活動結合創意照片頒獎與多樣化的闖關遊戲，期望透過這些活動，讓年輕世代更多地親近長輩，增進家庭凝聚力，讓社會更溫暖。

今天是祖父母節，桃市府今結合創意照片徵件頒獎、趣味闖關遊戲、舞台表演及各局處樂齡教育宣導與摸彩活動，吸引許多祖孫家庭熱情參與。記者朱冠諭／攝影
今天是祖父母節，桃市府舉辦創意照片徵件，得獎家庭帶著高齡90多歲的外婆拍攝創意變裝照。記者朱冠諭／攝影
