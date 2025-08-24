快訊

桃園斥千萬推運動優惠 挨批私立場館太少！體育局回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動運動平權，民眾持市民卡或敬老愛心卡進入特約運動場館即享有優惠，不過相關場館多以公立為主，被審計處點名檢討。圖／桃園市體育局提供
桃市府推動運動平權，民眾持市民卡或敬老愛心卡進入特約運動場館即享有優惠，不過相關場館多以公立為主，被審計處點名檢討。圖／桃園市體育局提供

桃市府斥資逾千萬推動運動平權，民眾持市民卡或敬老愛心卡進入特約運動場館即享優惠，3年來全市運動場館使用人次已大幅提升，但因配合場館多以公立為主，遭審計處點名檢討。體育局回應，將加強爭取私立場館加入，並優化行銷策略，讓更多市民參與。

為提升整體運動人口，體育局去年編列1000萬元辦理運動卡計畫，持市民卡進入特約運動場館即可享半價或全額免費等優惠。統計顯示，持敬老愛心卡進入運動場館的使用人次從2022年的13萬8299人次增加至54萬8126人次，增幅達296.33%；使用點數也從847萬7758點增至2917萬3384點，成長244.12%。

審計處表示，雖運動卡計畫成效顯著，但特約場館多以國民運動中心及市立運動場館為主，私營運動場館僅占少數，恐限縮民眾選擇。

另，體育局去年編列694萬元辦理數位走跑計畫，鼓勵市民到戶外運動，民眾透過App累計運動里程，完成指定目標即可兌換獎品。但審計處發現，該計畫去年僅3930人加入會員，整體平均滿意度僅2.94分（滿分5分），顯示使用人次及民眾滿意度均有大幅成長空間。

體育局回應，桃園市運動卡計畫歷年執行率均達9成以上，約10萬人次參與，今年截至7月底有超過8萬1000人次受惠，顯示計畫已成功鼓勵市民養成運動習慣；今年續辦的數位走跑平台計畫有10萬4002人次參與，成長比率也大幅提升。

體育局長許彥輝表示，市府每年皆邀請私立運動場館加入運動卡計畫，但私立場館多為會員綁定制，不開放民眾購票入場，且須公共安全檢查及消防安全檢查合格才符合資格，因此申請意願較低。

後續會加強辦理申辦說明會，廣邀運動場館參與，也將新增導入市民卡App集點活動、有獎徵答及問卷調查，提升市民參與動機。

愛心 體育 運動中心

