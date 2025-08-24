竹縣總圖挨批醜 縣府辦「金屬屋頂優化說明會」

新竹縣總圖鐵皮屋頂採用鋁合金板，先前挨批像鐵皮屋加蓋，縣府今指出，縣立總圖歷經三場次民眾參與工作坊，總圖金屬屋頂立面優化案初步完成基本設計方案，預計於8月29日晚間6點半於新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「金屬屋頂立面優化基本設計說明會」，邀關心總圖書館建築發展的民眾參與。

縣長楊文科表示，新竹縣立總圖書館刻正進行室內裝修及景觀鋪面等作業，預計尚需工期合計270日，又公共藝術設置計畫業完成作品徵選將同步進場作業，全案如火如荼採購總圖館藏及資訊設備中，為115年度開館作籌備。而各界關心的金屬屋頂立面優化案，期待參酌各方意見並掌握工進，於室內裝修工程期間內外同步施作，為總圖書館建築美感再加乘。

文化局長朱淑敏表示，文化局重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，已於今年5月2日、5月5日召開3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」，並透過民眾的實地參與及集思廣益作為基本設計參考，總圖金屬屋頂立面優化案初步完成基本設計方案，將於29日於新瓦屋客家文化保存區集會堂召開說明會，期待再次透過民眾參與進行設計意見溝通討論，讓設計更貼近實際需求與期待。

朱淑敏說，本案金屬屋頂立面優化案於基本設計說明會後，將接續進行設計方案調正及擇選，預計於9月辦理線上民眾參與投票活動，本案將於方案確定後，進入細部設計階段及後續工程招標作業，相關活動訊息將於「新竹縣政府文化局」臉書、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站公告。

