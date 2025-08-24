快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

竹縣總圖挨批醜 縣府辦「金屬屋頂優化說明會」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
楊文科表示，新竹縣立總圖書館刻正進行室內裝修及景觀鋪面等作業，預計尚需工期合計270日，又公共藝術設置計畫業完成作品徵選將同步進場作業，全案如火如荼採購總圖館藏及資訊設備中，為115年度開館作籌備。圖／新竹縣府提供
楊文科表示，新竹縣立總圖書館刻正進行室內裝修及景觀鋪面等作業，預計尚需工期合計270日，又公共藝術設置計畫業完成作品徵選將同步進場作業，全案如火如荼採購總圖館藏及資訊設備中，為115年度開館作籌備。圖／新竹縣府提供

新竹縣總圖鐵皮屋頂採用鋁合金板，先前挨批像鐵皮屋加蓋，縣府今指出，縣立總圖歷經三場次民眾參與工作坊，總圖金屬屋頂立面優化案初步完成基本設計方案，預計於8月29日晚間6點半於新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「金屬屋頂立面優化基本設計說明會」，邀關心總圖書館建築發展的民眾參與。

縣長楊文科表示，新竹縣立總圖書館刻正進行室內裝修及景觀鋪面等作業，預計尚需工期合計270日，又公共藝術設置計畫業完成作品徵選將同步進場作業，全案如火如荼採購總圖館藏及資訊設備中，為115年度開館作籌備。而各界關心的金屬屋頂立面優化案，期待參酌各方意見並掌握工進，於室內裝修工程期間內外同步施作，為總圖書館建築美感再加乘。

文化局長朱淑敏表示，文化局重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，已於今年5月2日、5月5日召開3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」，並透過民眾的實地參與及集思廣益作為基本設計參考，總圖金屬屋頂立面優化案初步完成基本設計方案，將於29日於新瓦屋客家文化保存區集會堂召開說明會，期待再次透過民眾參與進行設計意見溝通討論，讓設計更貼近實際需求與期待。

朱淑敏說，本案金屬屋頂立面優化案於基本設計說明會後，將接續進行設計方案調正及擇選，預計於9月辦理線上民眾參與投票活動，本案將於方案確定後，進入細部設計階段及後續工程招標作業，相關活動訊息將於「新竹縣政府文化局」臉書、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站公告。

新竹 圖書館

延伸閱讀

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

罷免即時開票／竹縣投票率估45％！罷免不同意票領先 柯建銘突現身黨部

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

竹縣驚傳殺人棄屍 7人為這原因將屍體丟入宜蘭山區

相關新聞

開學前完工！桃園國小通學步道斥4000萬改造煥然一新

桃園市拚明年完成100校通學步道改善，投入4000萬元經費的桃園國小藝文通學人行道拓寬工程也即將在開學前完工。市府都發局...

苗栗縣53公頃原民集居聚落鬆綁 在水源地未列國土保育地

苗栗縣國土功能分區圖草案最近審議通過，其中飲用水水源水質保護區範圍南庄鄉、獅潭鄉10處原住民集居聚落、53公頃，並未通案...

苗栗獅潭仙草聞名多年 上游隱藏版栽培大戶將從幕後走上台前

苗栗縣獅潭鄉的仙草聞名已久，鄉公所近年來更推出「仙草花節」，將仙草產業朝觀光亮點發展，但鮮為人知的，獅潭仙草的製作原料仙...

竹市經國路屬校園接送要道 議員：路口號誌不明 家長違規險象環生

新竹市經國路是貫穿市區的重要外環道路，經國路段二段也是民富國小周邊接送動線要道，國民黨議員吳旭豐指出，近期接獲民眾反映，...

勞工受傷才知未納勞保 桃市勞動局：加強監控

營建業勞工安全事故不斷，桃園市審計處審核發現，桃園去年營建勞工墜落死亡11人，與新北並列六都之首，另有3名罹災勞工受傷才...

影／苗栗通霄沙雕節吸引遊客 入園人次今晚可望打破50萬大關

苗栗縣通霄沙雕藝術節今年擴大規模舉辦，從7月12日開幕迄今，遊客人次今晚可望打破50萬大關，今天適逢周休假日，親子及遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。